SEP Coahuila: Lista de escuelas donde NO habrá clases mañana por las intensas lluvias

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en el estado de Coahuila anunció que se suspenden las clases, debido a las intensas lluvias que se registran en la entidad, que incluso han ocasionado la muerte de un adulto mayor.

La tormenta registrada durante la madrugada del lunes 15 de junio dejó inundaciones en decenas de viviendas, anegación en vialidades y una peligrosa crecida del Río Escondido. Te contamos cuáles son las escuelas que se quedan sin clases este martes 16 de junio.

SEP suspende clases en Coahuila

Las autoridades han pedido a la población permanecer en casa, debido a que existe un pronóstico de tormentas en las próximas horas. Las fuertes precipitaciones han causado estragos en la Región Carbonífera y en el Norte de Coahuila.

Ante un pronóstico de lluvias intensas, las autoridades escolares decidieron suspender las clases presenciales en todas las escuelas de dichas zonas de la entidad. La medida es necesaria ante las condiciones climáticas que ponen en riesgo la integridad de los alumnos. Pues, incluso, este lunes, el agua inundó la Escuela Normal de Monclova, donde los alumnos quedaron atrapados al interior del plantel.

¿Dónde suspendieron clases en Coahuila?

Ante las intensas lluvias registradas en la madrugada del lunes 15 de junio, las autoridades escolares suspendieron las clases en los siguientes municipios:

Piedras Negras

Allende

Monclova

Muzquiz

Sabinas

Este lunes 15 de junio, la SEP anunció que las clases quedaron suspendidas en todos los planteles de educación básica, en el turno matutino. Algunas escuelas también suspendieron clases en el turno vespertino.

La SEP informó que la suspensión de clases se mantiene hasta el martes 16 de junio en las escuelas que hayan sufrido inundaciones y daños tras la tormenta de este lunes.

Las autoridades escolares invitan a padres y madres de familia a mantenerse atentos a los avisos emitidos por los planteles a los que asisten sus hijos, para conocer la fecha en la que se reanudan las clases presenciales.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano en Coahuila?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el ciclo escolar 2025-2026 concluirá el próximo 15 de julio para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en Coahuila y el resto del país.

Hasta el momento, Coahuila no se ha sumado a la lista de entidades que adelantan el inicio de las vacaciones de verano.

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