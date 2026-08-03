Explosión de pipa en Tlaquepaque; reportan fuerte incendio y muertos; esto se sabe

Una intensa movilización de los cuerpos de emergencias se registra durante la jornada de este lunes en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, luego de qué se reporta la explosión de una pipa con combustible en calles del municipio jalisciense,.

Conforme a los primeros reportes, se señala que este siniestro provocó un incendio de grandes dimensiones, además de qué dejó víctimas mortales, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado oficialmente el número de personas fallecidas.

Versiones preliminares apuntan a un saldo de al menos cuatro muertos, un dato que permanece pendiente de confirmación oficial.

🚨#AlertaADN



Explotó una pipa con combustible en Tlaquepaque, Jalisco. Se reporta que al momento hay cuatro muertos⚠️ pic.twitter.com/4UnEvz5zFe — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 4, 2026

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¿Qué pasó con la pipa en Tlaquepaque?

De acuerdo con la información disponible hasta ahora, la explosión generó un fuerte estruendo además de incendio por lo que se mantiene una intensa movilización de los servicios de emergencia.

Elementos de cuerpos de rescate y seguridad del municipio acudieron al sitio para controlar la emergencia, además de verificar las condiciones en la zona.

Explosión de un vehículo en una pensión ubicada en Tamiahua y Pitallos causa movilización en San Pedro Tlaquepaque. Reportan víctimas en este incidente. Movilización en la zona. Información en proceso. pic.twitter.com/WtxtYVzwxP — Héctor Escamilla (@HectorXkamylla) August 4, 2026

De manera preliminar se informa que se trata de un trailer cargado con combustible que se encuentra al interior de una pensión ubicada en Tamihua y Capulín, municipio de Tlaquepaque.

Debido a la presencia del combustible del siniestro, representa un riesgo considerable, por lo que las autoridades mantienen una vigilancia mientras se realizan las labores correspondientes.

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