SEP suspende clases el 15 de junio: Esta es la fecha en que terminan las clases y comienzan las vacaciones

¿Hay clases el lunes 15 de junio? El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tiene contemplada esta fecha como un día de asueto o festivo; sin embargo, con las modificaciones recientes es normal que padres y madres de familia se pregunten si habrá o no clases este lunes.

Y es que, además de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, algunas entidades también suspendieron clases por las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Te contamos cuáles son los alumnos que no tienen clases mañana.

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¿Hay clases el lunes 15 de junio? Esto dice la SEP

El calendario escolar de la SEP señala que el 15 de junio es un día de actividades normales, por lo que los alumnos de educación básica deben asistir a sus clases presenciales. No obstante, existen algunos alumnos que se quedarán en casa.

Desde el pasado 1 de junio, la CNTE comenzó un Paro Nacional que afectó a 1 millón 410 mil 459 estudiantes estudiantes de educación básica, según datos de la SEP. Y, aunque se ha reducido la presencia de los integrantes de la CNTE en la capital mexicana, todavía hay algunas escuelas que no tendrán clases este lunes 15 de junio en entidades como:

Oaxaca

Guerrero

Chiapas

Michoacán

Zacatecas

Ciudad de México

Tras un proceso de diálogo entre la #SEP y las secretarías de Educación de las 32 entidades federativas, se alcanzó un acuerdo nacional sobre el calendario escolar 2025-2026, concluyendo el ciclo el 15 de julio, conforme a lo previsto. pic.twitter.com/DL4VTF2czw — SEP México (@SEP_mx) May 12, 2026

¿Cuáles son las entidades que no tienen clases mañana?

Además, de las entidades que no tendrán clases por motivo de las movilizaciones del magisterio, existen otros estados de la República mexicana que tendrán escuelas cerradas debido a que modificaron la fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026 y ya comenzaron vacaciones de verano.

Por ejemplo, los alumnos en el estado de Veracruz comenzaron las vacaciones de verano desde el pasado viernes 5 de junio de 2026.

Otras entidades como Jalisco, el Edomex y la CDMX suspendieron clases únicamente el pasado jueves 11 de junio para ayudar a la movilidad urbana durante la inauguración del Mundial 2026. Sin embargo, esta semana se reanudan las clases normales.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de verano en México en 2026?

Aunque la SEP confirmó que de manera oficial las vacaciones de verano 2026 comienzan el próximo 15 de julio, algunas entidades aprobaron el adelanto del fin del ciclo escolar, debido a la ola de calor que impactará con fuerza este año.

A continuación, te compartimos la lista oficial de las entidades que adelantan las vacaciones de verano y las fechas exactas:

Nuevo León : 8 de julio

: 8 de julio Yucatán : 26 de junio

: 26 de junio Sinaloa :10 de julio

:10 de julio San Luis Potosí : 5 de julio

: 5 de julio Tamaulipas : 10 de julio

: 10 de julio Guanajuato : 10 de julio

: 10 de julio Colima : 25 de junio

: 25 de junio Tlaxcala : 30 de junio

: 30 de junio Baja California Sur : 3 de julio

: 3 de julio Chihuahua: 19 de junio

Ahora que ya lo sabes, anota la fecha del fin del ciclo escolar y mantente al pendiente de los avisos de las autoridades escolares.

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