La pirámide de 30 metros a solo 7 km del centro de Querétaro: la entrada es gratuita

A solo siete kilómetros al suroeste del Centro Histórico de Querétaro se encuentra la Zona Arqueológica El Cerrito, ubicada en el municipio de Corregidora. Su principal atractivo es el Gran Cué, un basamento piramidal de 30 metros de altura que, además, formó parte de uno de los centros ceremoniales más importantes del valle.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el sitio conserva huellas de ocupación desde el Preclásico tardío hasta el siglo XVII y reúne plazas, altares, espacios ceremoniales y un museo de sitio. Actualmente, la zona puede visitarse de miércoles a domingo; además, los mexicanos y residentes en el país tienen acceso gratuito los domingos.

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¿Cuánto cuesta entrar a la Zona Arqueológica El Cerrito?

De acuerdo con el (INAH), las tarifas vigentes son:

Visitantes mexicanos: $80 pesos

$80 pesos Extranjeros residentes en México: $80 pesos

$80 pesos Visitantes extranjeros: $145 pesos

$145 pesos Domingos: entrada gratuita para mexicanos y extranjeros residentes en el país

El boleto también incluye la entrada al Museo de Sitio El Cerrito. Para obtener la tarifa correspondiente o ingresar gratis el domingo, el personal puede solicitar una identificación o un documento que acredite la residencia en México.

Además, el acceso es gratuito cualquier día para:

Menores de 13 años

Personas mayores de 60 años

Jubilados y pensionados

Personas con discapacidad

Docentes en activo

Estudiantes en activo

En estos casos, será necesario presentar una credencial o documento vigente que acredite la edad o condición de la persona visitante.

¿Cuál es el horario de El Cerrito?

La zona arqueológica abre de miércoles a domingo, de 09:00 a 16:30 horas, mientras que los lunes y martes permanece cerrada. El INAH también señala que dentro del sitio no se permite:

Ingresar con alimentos

Llevar mascotas

Fumar

Antes de salir, se recomienda consultar la página oficial del INAH, ya que los horarios o las condiciones de acceso pueden modificarse por:

Mantenimiento

Actividades especiales

Medidas de conservación

Condiciones meteorológicas

¿Qué puedes conocer durante el recorrido?

Según el INAH, El Cerrito recibió influencias de distintas culturas, especialmente de la tolteca. Aunque perdió parte de su importancia alrededor del siglo XI, fuentes franciscanas señalan que todavía en 1632 algunos pueblos acudían a sus altares para dejar ofrendas a deidades prehispánicas.

Durante la visita se pueden conocer espacios como:

El basamento piramidal o Gran Cué

La Plaza de la Danza

La Plaza de las Esculturas

El Altar de los Cráneos

El Altar de las Obsidianas

La sala con columnas que conserva cuatro altares

La guía oficial del INAH explica que estas construcciones formaban parte de un conjunto ceremonial con plazas, altares y salas utilizadas para actividades colectivas y religiosas.

Por su parte, el Museo de Sitio El Cerrito completa el recorrido con cuatro secciones y alrededor de 170 piezas recuperadas durante las exploraciones arqueológicas. Entre ellas destaca una estela de piedra con la imagen de Itzpapálotl, una deidad relacionada con los toltecas.

La exposición también muestra cómo se construían y consagraban los espacios ceremoniales, así como los objetos que se colocaban dentro de ellos a manera de ofrenda.

¿Cómo llegar a El Cerrito desde Querétaro?

El acceso se encuentra en la calle Miguel Hidalgo sin número, colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Corregidora. Desde la ciudad de Querétaro, el INAH recomienda avanzar por boulevard Constituyentes, tomar el puente de Tejeda y continuar por las calles Gran Cué o Don Bosco hasta llegar a Hidalgo.

También es posible acercarse en transporte público mediante estas rutas:

C22 y C23: llegan al cruce de Salvador Sánchez e Hidalgo

llegan al cruce de Salvador Sánchez e Hidalgo C47: tiene parada en Camino al Cerrito e Hidalgo

tiene parada en Camino al Cerrito e Hidalgo L101: llega al cruce de Don Bosco e Hidalgo

El estacionamiento tiene capacidad limitada, por lo que antes de la visita es mejor revisar las condiciones de acceso y considerar el transporte público para el último tramo.

Asimismo, para conocer cambios de horario, talleres, recorridos y actividades especiales como la Noche de Museos, se pueden consultar las cuentas oficiales de El Cerrito INAH en Facebook e Instagram.

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