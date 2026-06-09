Día del Padre 2026: descuentos en vuelos, zapatos y libros que puedes aprovechar con la tarjeta INAPAM

El Día del Padre se celebra cada tercer domingo de junio y en 2026 cae el 21 de junio. Si tu papá tiene 60 años o más y cuenta con su tarjeta del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), puede acceder a una serie de descuentos en distintos establecimientos que pueden ser útiles tanto para regalarle algo como para salir juntos a celebrar.

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¿Qué descuentos ofrece la tarjeta INAPAM para el Día del Padre en México?

La fecha se acerca y los padres pueden aprovechar su credencial INAPAM para obtener descuentos en estas fechas. Estos son algunos de los beneficios disponibles::

Aeroméxico: 15% de descuento en vuelos para personas de 60 años o más con nacionalidad mexicana, al mostrar la credencial INAPAM vigente

15% de descuento en vuelos para personas de 60 años o más con nacionalidad mexicana, al mostrar la credencial INAPAM vigente Flexi: 10% de descuento en calzado. Se recomienda consultar el directorio oficial para verificar tiendas participantes

10% de descuento en calzado. Se recomienda consultar el directorio oficial para verificar tiendas participantes Ópticas: descuentos de entre 5% y 10% en algunas sucursales

descuentos de entre 5% y 10% en algunas sucursales Porrúa: 10% de descuento en la compra de libros al menudeo

10% de descuento en la compra de libros al menudeo Suburbia: 5% de descuento al presentar la tarjeta INAPAM en caja antes de realizar el pago

¿Cómo tramitar la tarjeta INAPAM si tu papá aún no la tiene en México?

Si tu papá ya cumplió 60 años y aún no tiene su tarjeta INAPAM, puede tramitarla en cualquier módulo autorizado de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Los documentos necesarios son:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Una fotografía reciente tamaño infantil (a color o blanco y negro)

Datos de un contacto de emergencia: CURP y número telefónico

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