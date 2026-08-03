OFICIAL: Ya hay fecha de inicio de clases en la UNAM para alumnos de nuevo ingreso y reingresos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la fecha de ingreso para los estudiantes de nuevo ingreso al ciclo escolar 2026-2027. Con ello, miles de aspirantes ya pueden prepararse para iniciar su vida universitaria y completar los trámites de inscripción en los próximos días.

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COMUNICADO



Hoy se reunió el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la @UNAM_MX para atender la recomendación de la Comisión Técnica para el Proceso de Ingreso a la Licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1 de la UNAM. https://t.co/r6AhnigXox pic.twitter.com/GO9IrM4vuS — PUIC UNAM (@puic_unam) August 4, 2026





En su comunicado, la UNAM señala como uno de los puntos pricipales el hecho de: “Procurar que el inicio de cursos de licenciatura para las personas de primer ingreso del ciclo 2026-2027/1 sea el lunes 31 de agosto de 2026, tanto para las de pase reglamentado como las del concurso de selección.

¿Cuándo entran los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM?

La máxima casa de estudios informó que se procurará que las clases comenzarán el próximo 31 de agosto de 2026, mientras que el proceso de inscripción en los planteles se realizará entre los días 3 y 7 de agosto, de acuerdo con la programación específica de cada facultad, escuela o entidad académica.

La UNAM precisó que quienes ingresan por Concurso de Selección, cambio de ciclo o cambio de carrera deberán cumplir con la entrega de documentos en las fechas asignadas y posteriormente realizar su inscripción en el plantel correspondiente.

De acuerdo con el calendario oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), los estudiantes aceptados deberán concluir previamente la entrega de documentos y descargar su documentación de ingreso desde el portal oficial.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de las licenciaturas?

Cabe decir que para los estudiantes que ya cursan una licenciatura el reinicio de clases será el próximo lunes 17 de agosto de 2026. Además, se informó que ya se instruyó agilizar los mecanismos administrativos para la entrega de documentos, además de la inscripción de alumnos de primer ingreso.

El rector de la UNAM, Lomelí Vanegas, solicitó que durante la jornada de este martes 4 de agosto, se publique y difunda la información acerca de las fechas y sedes del examen de control, precisando el procedimiento mediante el cual se convocará a cada aspirante.

Ya hay fecha: esto deben hacer los alumnos de nuevo ingreso a la UNAM para iniciar clases UNAM anuncia cuándo ingresarán los nuevos estudiantes y revela el calendario oficial (UNAM)

Además de que se habilitaran sedes foráneas, sumadas a la sede en Ciudad de México, para la aplicación presencial del examen de control.

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