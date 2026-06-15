No hay clases en Jalisco: SEP suspende clases el próximo 18 de junio para estos alumnos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lémus, decretó la suspensión de clases el próximo 18 de junio, debido a que se llevará a cabo el partido México vs Corea en el Estadio Guadalajara. Te contamos cuáles son los alumnos que se quedan en casa el próximo jueves.

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SEP: Escuelas que no tienen clases en Jalisco el 18 de junio

A través de sus redes sociales, el gobernador de la entidad publicó un video en el que explicó que por decreto el jueves 18 de junio no habrá clases en todas las escuelas públicas y privadas de la entidad dependientes de la SEP, debido a que se jugará el segundo partido de México en el Mundial 2026.

Por lo tanto, los alumnos que no tendrán clases el próximo 18 de junio son los que cursan:

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Universidad

Estos días he estado muy atento a lo que han expresado los colectivos, estudiantes y usuarios del transporte público en torno al ajuste de la tarifa y la Tarjeta Única.



Ante ello, he decidido que nadie pagará 14 pesos por el transporte público. La tarifa a partir del 1 de abril… pic.twitter.com/qAHOmracid — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) March 5, 2026

El gobernador explicó que el sector gubernamental trabajará de forma normal. Es decir, que el día de asueto es únicamente para los estudiantes jaliscienses.

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en Jalisco?

El estado de Jalisco es una de las entidades que cumplirán cabalmente con el calendario escolar de la SEP, por lo que el último día de clases será el 15 de julio de 2026. Es importante, que los padres de familia tomen en cuenta las siguientes fechas clave del fin de ciclo escolar.

30 de junio : Fin de las clases ordinarias.

: Fin de las clases ordinarias. 29 y 30 de junio : Entrega de boletas de evaluación.

: Entrega de boletas de evaluación. 6 al 10 de julio : Entrega de certificados (descargables en la plataforma APPrende Jalisco).

: Entrega de certificados (descargables en la plataforma APPrende Jalisco). 6 al 14 de julio : Actividades pedagógicas complementarias opcionales.

: Actividades pedagógicas complementarias opcionales. 15 de julio: Conclusión oficial del Ciclo Escolar 2025-2026.

¿Cuándo es el último puente de junio?

Recuerda que durante el mes de junio, los alumnos de educación básica todavía cuentan con un puente vacacional o fin de semana largo: el viernes 26 de junio.

En esta fecha, los alumnos no asisten a clases porque se llevará a cabo el Consejo Técnico Escolar.

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