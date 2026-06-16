Tormenta negra este 16 de junio: Onda Tropical genera mal clima en estos estados de México

El clima en México este martes 16 de junio continuará con lluvias intensas, debido a la aproximación de la Onda Tropical 7.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción de este sistema con canales de baja presión y el ingreso de humedad favorecerá condiciones de mal clima, con precipitaciones fuertes, descargas eléctricas y posibles inundaciones. Te contamos los detalles.

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¿En qué estados habrá tormenta negra?

La Onda Tropical 7 se aproximará al norte del país y provocará tormenta negra de hasta 150 mm en Coahuila, Nuevo León y en la parte norte y noreste de Tamaulipas.

Sin embargo, los efectos de la Onda Tropical 7 también alcanzarán entidades del norte, noreste y centro de México, donde se prevén tormentas acompañadas de viento y actividad eléctrica. Entre los estados con mayor probabilidad de lluvias hoy 16 de junio destacan los siguientes:

Sinaloa, Durango, San Luis Potosí y Chiapas.

Clima Monterrey este 16 de junio

Para Monterrey, Nuevo León, se espera una jornada con cielo nublado, intervalos de chubascos y tormentas aisladas durante la tarde y noche. Las lluvias podrían estar acompañadas de rachas de viento que compliquen la movilidad en algunos sectores metropolitanos.

Clima Reynosa este 16 de junio

En Reynosa, Tamaulipas, las condiciones serán más inestables debido a la humedad proveniente del Golfo de México. Se prevén lluvias fuertes y tormentas eléctricas, por lo que Protección Civil recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales.

Clima en Culiacán hoy

Culiacán mantendrá ambiente caluroso durante gran parte del día; sin embargo, el ingreso de humedad favorecerá la formación de nubosidad y lluvias aisladas fuertes en la parte este de la entidad.

Lluvias con #Chubascos, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 30 a 60 km/h, se pronostican para estados del noroeste, norte y occidente de #México, en las próximas horas, además de #Oleaje en estados costeros ⬇️ pic.twitter.com/NPsfQisHds — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 16, 2026

Clima en Apodaca

Los habitantes de Apodaca también podrían enfrentar precipitaciones intermitentes y actividad eléctrica durante la tarde, principalmente en zonas urbanas del área metropolitana de Monterrey.

Clima en Durango

En Durango se pronostican lluvias fuertes, de entre 50 y 75 mm, acompañadas de rachas de viento. Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras y zonas serranas debido a la posible reducción de visibilidad.

La temporada de lluvias apenas comienza y los efectos de la Onda Tropical 7 podrían extenderse durante los próximos días. Por ello, se recomienda consultar los reportes actualizados del SMN y tomar precauciones ante cualquier cambio repentino en el pronóstico del tiempo.

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