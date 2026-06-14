La Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer que una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, provocará fuertes lluvias en los estados del noreste y oriente de la República Mexicana, lo cual podría generar severas afectaciones en entidades como Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Veracruz.

A través de su informe diario emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a conocer que de igual forma canales de baja presión sobre el interior de la República en interacción con otros eventos, ocasionarán chubascos y lluvias muy fuertes en gran parte de nuestro país registrándose las principales afectaciones en el norte y noreste.

Por último se informó que se mantendrán las condiciones de temperaturas altas por la onda de calor en territorios como Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, esto con temperaturas por arriba de los 35°C.

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Clima en CDMX y Edomex este domingo 14 de junio

En cuanto a la Ciudad de México (CDMX) la Conagua informó que se prevé una mañana con ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla. Además, se prevén lluvias puntuales y chubascos fuertes durante la tarde-noche de este 14 de junio.

Por su parte en el Estado de México (Edomex) se mantendrán los pronósticos de lluvias torrenciales acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, así como temperaturas máximas de 25°C en gran parte de la entidad.

Pronósticos del clima en Veracruz y Puebla este domingo 14 de junio

De acuerdo con los pronósticos de la Conagua el SMN, en el estado de Puebla prevalecerán los pronósticos de lluvias intensas de hasta 150 mm en la zona norte y este, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Por su parte en el estado de Veracruz, prevalecerán las lluvias que podrían generar inundaciones en varias colonias de la demarcación de la República, así como un oleaje de hasta 2.5 metros de altura y rachas de viento de 50 km/h.

¿En qué estados de México lloverá este 14 de junio?

Los estados del país en los que prevalecerán las condiciones de lluvias muy fuertes son:

Sonora

Chihuahua

Tamaulipas

San Luis Potosí

Puebla

Veracruz

Durango

Sinaloa

Nuevo León

Zacatecas

Estado de México

Hidalgo

Jalisco

Guanajuato

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