El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) mantienen una constante vigilancia ante la posible formación de una tormenta tropical que provocará fuertes lluvias en varios estados de México, estas serían las zonas con más afectaciones.

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Alerta por formación de tormenta tropical

Se tienen previstas tormentas eléctricas debido a una zona de baja presión asociada con una onda tropical que podría convertirse en la tormenta Arthur, el primer fenómeno del océano Atlántico.

La zona de baja presión asociada con la onda tropical 6 se encuentra a 160 kilómetros al noroeste de Puerto Dos Bocas, Tabasco y mantiene 10% de posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días.

Tormentas eléctricas en México

Se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales y descargas eléctricas en:

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Baja California

Sinaloa

Habrá lluvias aisladas en:

Jalisco

Michoacán

Colima

Nayarit

Edomex

Puebla

Hidalgo

Querétaro

CDMX

Recomendaciones ante una tormenta tropical

Antes de la tormenta es importante tener un plan de emergencia, kit de suministros, guarda tus documentos. Durante el fenómeno es importante que te refugies, evites cruzar arroyos. También es importante que en casa desconectes los aparatos eléctricos, tengas un kit de emergencia. Una vez que haya pasado la tormenta y puedas regresar a casa revisa que tu vivienda no tenga daños y evita comer alimentos frescos o crudos y consume agua embotellada.

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