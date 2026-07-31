Renuncia la secretaria general de la UNAM Patricia Dávila, tras irregularidades en el examen  de admisión

En medio de la polémica por el proceso de admisión 2026 de la UNAM, Patricia Dávila Aranda presentó su renuncia como secretaria general de la máxima casa de estudios.

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Su salida ocurre días después de la controversia generada por el primer examen de admisión aplicado completamente en línea, luego de que la universidad detectara resultados atípicos y posibles irregularidades en el proceso de selección.

Renuncia Patricia Dávila La Universidad Nacional Autónoma de México informó que Javier de la Fuente Hernández fue designado como nuevo secretario general. (Gaceta UNAM)

¿Quién es el nuevo secretario general de la UNAM?

Tras darse a conocer su salida, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que Javier de la Fuente Hernández fue designado como nuevo secretario general.

Al anunciar el nombramiento, el rector Leonardo Lomelí Vanegas destacó la amplia trayectoria académica de De la Fuente Hernández, así como su compromiso con la UNAM y su experiencia dentro de la institución.

¿Quién es Javir de la Fuente Hernández?

Javier de la Fuente Hernández cuenta con una trayectoria de más de 45 años dentro de la UNAM.

Es cirujano dentista por la Facultad de Odontología, maestro en Ciencias por el University College London y el London Hospital Medical College, además de haber sido director de la Facultad de Odontología, secretario de Desarrollo Institucional, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León e integrante de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios.

#BoletínUNAM Nombran a Javier de la Fuente Hernández nuevo secretario general de la UNAM > https://t.co/xwVsdN92pf pic.twitter.com/dodzyd6YLq — UNAM (@UNAM_MX) August 1, 2026

¿Por qué renunció Patricia Dávila?

Hasta el momento, la UNAM no ha informado oficialmente los motivos de la renuncia de Patricia Dávila Aranda.

No obstante, su salida se da en medio de la polémica por el proceso de admisión 2026, luego de que la Universidad detectara resultados considerados atípicos en el examen de ingreso aplicado por primera vez en modalidad completamente en línea.

Como parte de las acciones para atender la controversia, el rector Leonardo Lomelí Vanegas instruyó la creación de una Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de selección.

Tras analizar las irregularidades detectadas, la universidad determinó aplicar un examen de control presencial a un grupo específico de aspirantes con resultados fuera de los parámetros históricos, con el objetivo de reforzar la certeza y transparencia del concurso de ingreso.

Aunque la renuncia de Patricia Dávila coincide con este contexto, la universidad no ha establecido una relación oficial entre ambos hechos, por lo que hasta ahora no se han dado a conocer las razones específicas de su salida.

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