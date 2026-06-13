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¡Tláloc se hará presente! Hora en la que va a llover hoy en CDMX

En los últimos días Tláloc ha hecho de las suyas en la CDMX y para que salgas prevenido te decimos a qué hora va a llover hoy.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una zona de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica generará lluvias en gran parte del país hoy y si vives en la CDMX te decimos cómo será el clima.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Según el reporte de las autoridades, por la tarde después de las 16:00 horas se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en el norte, centro y este de la CDMX.

Además, podrían registrarse descargas eléctricas y posible caída de granizo por lo que se recomienda tomar previsiones.

  • La temperatura máxima será de entre 23 y 25°C
  • La temperatura mínima será de entre 15 a 17°C

Se registrará viento de componente oeste a 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

Autoridades emiten recomendaciones ante temporada de lluvias

Durante la temporada de lluvias la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

  • Mantener limpias las calles y banquetas
  • Conservar limpias las coladeras
  • No intentar cruzar calles con corrientes de agua
  • Automovilistas deben disminuir su velocidad y encender sus luces
  • Mantener en buen estado los limpiaparabrisas del coche
  • No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua
  • Caminar sobre puentes y banquetas
  • Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles
  • Usar paraguas o impermeable

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