¡Tláloc se hará presente! Hora en la que va a llover hoy en CDMX

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una zona de baja presión, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera e inestabilidad atmosférica generará lluvias en gran parte del país hoy y si vives en la CDMX te decimos cómo será el clima.

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¿A qué hora va a llover hoy en CDMX?

Según el reporte de las autoridades, por la tarde después de las 16:00 horas se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en 24 horas en el norte, centro y este de la CDMX.

Además, podrían registrarse descargas eléctricas y posible caída de granizo por lo que se recomienda tomar previsiones.

La temperatura máxima será de entre 23 y 25°C

La temperatura mínima será de entre 15 a 17°C

Se registrará viento de componente oeste a 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

☔️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicas que prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas. pic.twitter.com/jL1Kw2yXQl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 13, 2026

Autoridades emiten recomendaciones ante temporada de lluvias

Durante la temporada de lluvias la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recomienda:

Mantener limpias las calles y banquetas

Conservar limpias las coladeras

No intentar cruzar calles con corrientes de agua

Automovilistas deben disminuir su velocidad y encender sus luces

Mantener en buen estado los limpiaparabrisas del coche

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua

Caminar sobre puentes y banquetas

Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles

Usar paraguas o impermeable

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