OFICIAL: UNAM anuncia examen de control presencial para resolver irregularidades en proceso de selección 2026-2027

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ya tomó una decisión y es hacer un examen de control presencial, esto con el objetivo de resolver las irregularidades en el proceso de selección 2026-2027.

Sin embargo, este examen no aplicará para todos, sino para los aspirantes que ya fueron aceptados, así como los que obtuvieron un puntaje igual o superior al requerido.

🚨#AlertaADN



Se lleva a cabo la presentación de la propuesta de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a Licenciaturas de la UNAM del ciclo escolar 2026 - 2027https://t.co/rdK4GYej4P pic.twitter.com/RVsaEMfBoV — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 31, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones del Comité de la UNAM?

El examen de control presencial de ingreso a la licenciatura debe realizarse bajo las siguientes recomendaciones:

Verificar los resultados a través de la resolución de un examen control Convocar a las personas que obtuvieron en el examen un número de aciertos igual o superior que permitió el ingreso y quienes ya recibieron un primer aviso de selección Aplicar el examen de control de manera presencial para procesarlo lo más pronto posible Asignar los lugares de ingreso a partir de los aciertos

Esta decisión se tomó después de que la Máxima Casa de Estudios instalara la Comisión Técnica para revisar el procedimiento del examen y los resultados del concurso de Selección de Ingreso a licenciatura.

En un breve mensaje, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, aseguró que no se puede permitir que el acceso se vea afectado por aquellos que tuvieron algún tipo de ayuda.

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Marcha de aspirantes a la UNAM

Esta resolución se da pocas horas después de que cientos de aspirantes a nivel licenciatura se manifestaran en Ciudad Universitaria en exigencia de que se volviera a repetir la evaluación, pero ahora de manera presencial.

#JustoAhora | 🎓 Exigen repetir el examen de ingreso a la UNAM. Aspirantes a licenciatura se manifiestan en Ciudad Universitaria para pedir que la evaluación se realice nuevamente de forma presencial y con transparencia.



Vía: Rodrigo Álvarez (@aztekrodrigo) pic.twitter.com/U5J2F7Xm0i — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 27, 2026

¿Qué pasará con el Pase Reglamentado de la UNAM?

Después de suspender las inscripciones al ciclo escolar 2026-2027, la UNAM informó que las y los egresados del bachillerato universitario que cuentan con el Pase Reglamentado no requieren realizar el trámite de entrega de documentos.

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