El pueblo mágico a hora y media de Toluca, Edomex, donde puedes comer trucha, tacos de cecina y pulque sin gastar de más

A hora y media de Toluca se encuentra Malinalco, un Pueblo Mágico de calles empedradas y casas multicolores donde se puede recorrer una zona arqueológica única en Mesoamérica y probar trucha, tacos de cecina y pulque de la región. Así se llega y esto se puede hacer.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué actividades se pueden hacer en el Pueblo Mágico de Malinalco?

Cuauhtinchán, un centro ceremonial mexica labrado en la roca del Cerro de los Ídolos, es uno de los principales atractivos de este destino, indica el sitio oficial de Pueblos Mágicos de México. Este sitio, único en su tipo en Mesoamérica, se habría usado para entrenar a quienes se convertirían en guerreros águila y jaguar. Se cree que en la Casa de las Águilas (su estructura principal) se realizaban las ceremonias de iniciación. Para llegar al adoratorio hay que subir más de 400 escalones, aunque el recorrido vale la pena gracias a las vistas espectaculares del trayecto.

Este municipio de Edomex también tiene otros atractivos, como la Parroquia y Ex Convento del Divino Salvador, del siglo XVI, con un atrio arbolado y pinturas al fresco.

Además, cuenta con diversos museos, entre los que destacan:

Museo Universitario Dr. Luis Mario Schneider , que aborda la historia prehispánica de Malinalco y conserva la estatua del dios Ehécatl hallada en el Cerro de los Ídolos, además de un jardín botánico y un acuario con truchas.

, que aborda la historia prehispánica de Malinalco y conserva la estatua del dios Ehécatl hallada en el Cerro de los Ídolos, además de un jardín botánico y un acuario con truchas. Museo Vivo Los Bichos, con serpentario, mariposario y acuario, instalado en una antigua casona del pueblo.

Para actividades al aire libre, este Pueblo Mágico tiene opciones para practicar escalada, ciclismo, parapente, senderismo y cabalgata, según el sitio web México Desconocido.

En cuanto a comida, los platillos recomendados incluyen la trucha empapelada al estilo Malinalco (con jitomate, epazote, rajas y cebolla) nieves tradicionales, tacos de cecina, caldo de iguana, y tamales de rana; acompañados de pulque o mezcal de la zona.

¿Cómo llegar en auto a Malinalco y cuánto tarda el viaje?

Según la Secretaría de Turismo de México, Malinalco se ubica a 1 hora 30 minutos de Toluca y de Cuernavaca, a 2 horas de Taxco y a 2 horas 20 minutos de la Ciudad de México.

Desde Toluca, el recorrido en auto toma 1 hora 30 minutos (57.5 kilómetros) por la ruta Toluca-Tenango De Arista/México 55, pasando por Joquicingo de León Guzmán, e incluye peajes, según Google Maps.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.