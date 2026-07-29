Confirmado por el Congreso de Jalisco: aprueban reformas que impactarán en los comercios de cada municipio del estado

La comercialización de productos locales recibe un impulso legislativo del Congreso de Jalisco, cuyo objetivo central es facilitar el acceso de negocios jaliscienses a nuevos mercados. La iniciativa impulsa el comercio electrónico y busca fortalecer la relación entre municipios, cámaras empresariales y organismos del sector productivo en todo el territorio de Jalisco.

La Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso de Jalisco, que preside la diputada Valeria Ávila Gutiérrez, avala un dictamen que transforma las reglas del comercio para productores y empresas jaliscienses.

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¿Qué cambios aprueba el Congreso de Jalisco para el comercio local?

El dictamen reforma la Ley para el Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. La norma facilita el acceso de productores jaliscienses a mercados municipales, estatales, nacionales e internacionales mediante ferias, exposiciones y espacios de promoción.

La coordinación entre municipios, cámaras empresariales y organismos del sector productivo forma parte central del cambio. La reforma incorpora plataformas de comercio electrónico como herramienta oficial para la venta de productos jaliscienses fuera del estado.

Las reformas que impactarán en los comercios de Jalisco incluyen:

Acceso facilitado a mercados municipales, estatales, nacionales e internacionales

Organización de ferias, exposiciones y espacios de promoción comercial

Incorporación a plataformas y canales de comercio electrónico

Coordinación con municipios, cámaras empresariales y organismos del sector productivo

Impulso a proyectos productivos para personas en situación de vulnerabilidad

Convenios con ayuntamientos para ferias artesanales y comerciales municipales

La reforma en Jalisco impulsa el comercio electrónico y las ferias locales. (GUSTAVO DURÁN/NOTIMEX)

¿Cómo beneficia la reforma a los comercios de cada municipio de Jalisco?

La ley suma un enfoque social a las nuevas reglas de comercio. Personas en situación de vulnerabilidad, comunidades indígenas, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad reciben respaldo para proyectos productivos.

Los ayuntamientos de Jalisco firman convenios de colaboración para organizar ferias y exposiciones. Estos espacios buscan difundir productos locales de carácter artesanal y comercial en cada municipio del estado.

La estrategia amplía el alcance de la política de desarrollo económico más allá de la capital. El Congreso de Jalisco prioriza la cultura empresarial incluyente como eje de la reforma aprobada.

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