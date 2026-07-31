El Pueblo Mágico del Edomex a media hora de Ecatepec por la carretera que lleva su nombre: ahí están las pirámides y esto cuesta entrar en agosto 2026

A menos de 40 minutos de Ecatepec se encuentra uno de los destinos turísticos más visitados del Estado de México. Se trata del Pueblo Mágico de Teotihuacán, famoso por albergar la Zona Arqueológica del mismo nombre y al que se puede llegar fácilmente por la carretera Ecatepec-Pirámides entre 30 y 40 minutos cuando el tránsito es ligero.

Esta vía conduce a un corredor turístico que se extiende entre los municipios de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

De acuerdo con las secretarías de Turismo federal y estatal, ambos municipios comparten el nombramiento de Pueblo Mágico desde 2015 debido a que la zona arqueológica abarca parte de sus territorios. Tan sólo durante 2025, Teotihuacán y su Museo de Sitio recibieron 1 millón 785 mil 275 visitantes, según las estadísticas del INAH.

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¿Cuánto cuesta entrar a Teotihuacán en agosto de 2026?

La Zona Arqueológica de Teotihuacán pertenece a la categoría I de la Ley Federal de Derechos. Para 2026, la cuota establecida es de $209.09 pesos, pero el cobro se ajusta al tipo de grupo poblacional.

De acuerdo con el INAH, las tarifas vigentes son:

Entrada general: $210 pesos

$210 pesos Personas mexicanas: $105 pesos

$105 pesos Personas extranjeras residentes en México: $105 pesos

$105 pesos Domingos: entrada gratuita para mexicanos y extranjeros residentes en el país

Para pagar la tarifa reducida o entrar sin costo el domingo es necesario presentar una identificación oficial o el documento que acredite la residencia en México. Los turistas extranjeros que no residen en el país deben cubrir la entrada general, incluso los domingos.

¿Quiénes pueden entrar gratis a las pirámides?

El artículo 288 de la Ley Federal de Derechos establece que algunas personas están exentas del pago cualquier día de la semana, siempre que presenten una credencial o documento vigente.

La entrada no tiene costo para:

Personas mayores de 60 años

Menores de 13 años

Personas jubiladas o pensionadas

Personas con discapacidad

Docentes y estudiantes en activo

Pasantes o investigadores con permiso del INAH

Guías de turistas acreditados por la Secretaría de Turismo federal

Integrantes de comunidades indígenas de municipios colindantes que acrediten su domicilio

¿Cuál es el horario de Teotihuacán?

Según el INAH, la zona arqueológica abre todos los días, incluidos fines de semana y vacaciones. Para recorrerla con total tranquilidad, es mejor llegar durante las primeras horas de la mañana.

Los horarios oficiales son:

Apertura: 08:00 horas

08:00 horas Cierre: 17:00 horas

17:00 horas Último acceso: 16:30 horas

La parte visitable abarca 264 hectáreas y reúne:

Pirámide del Sol

Pirámide de la Luna

Calzada de los Muertos

La Ciudadela

Templo de la Serpiente Emplumada

Conjuntos habitacionales con pinturas murales

Teotihuacán sorprende no sólo por el tamaño de sus monumentos, sino por la precisión con la que fue trazada. La UNESCO señala que, durante su apogeo, la ciudad se extendió por unos 36 kilómetros cuadrados y se convirtió en un modelo de planeación urbana que influyó en otras culturas mesoamericanas. Su arquitectura, los murales y la integración del paisaje le valieron la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial en 1987.

¿Cómo llegar de Ecatepec a Teotihuacán?

Para viajar en automóvil o mediante plataformas como Uber o DiDi, se puede tomar la carretera federal 132D, conocida como autopista Ecatepec-Pirámides. El INAH ubica el acceso a la zona arqueológica en el kilómetro 22+600. Al tratarse de una vía de cuota, el traslado puede incluir el pago de peaje.

En transporte público, una opción habitual es salir del paradero conocido como la 30-30, en Ecatepec, y buscar autobuses con destino a Pirámides, Teotihuacán, San Juan o San Martín. Antes de abordar, se recomienda preguntar al checador qué unidad pasa por la zona arqueológica y en cuál acceso realiza el descenso, ya que los recorridos y la frecuencia pueden cambiar.

El trayecto suele tomar entre 30 y 40 minutos cuando hay poco tránsito, aunque el tiempo puede aumentar durante fines de semana, vacaciones o días festivos.

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