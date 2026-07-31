Recolección nocturna de basura en Ecatepec: días, horarios y colonias donde opera en agosto 2026

Durante agosto de 2026, Ecatepec mantiene activo el programa gratuito de recolección nocturna de basura en colonias de la Sierra de Guadalupe y comunidades cercanas a barrancas.

Con esta estrategia, el municipio busca retirar los residuos domiciliarios antes de que sean abandonados en calles, cauces o drenajes, donde pueden provocar taponamientos durante la temporada de lluvias.

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¿Qué días pasa el camión nocturno en Ecatepec?

De acuerdo con el Gobierno de Ecatepec, los recorridos comienzan a las 10 de la noche y terminan a la 1 de la madrugada, aunque los días cambian según la zona:

Sierra de Guadalupe y colonias cercanas a barrancas: lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente.

lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente. Ciudad Cuauhtémoc: martes y jueves, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente.

martes y jueves, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente. Costo: gratuito.

Según el Ayuntamiento de Ecatepec, los recorridos están a cargo de personal de Servicios Públicos y cuentan con el apoyo de elementos de Seguridad Ciudadana.

¿En qué colonias opera la recolección nocturna?

Entre las comunidades mencionadas por el Gobierno de Ecatepec se encuentran:

Tulpetlac

Lomas de San Carlos

Atzolco

Izcalli Ecatepec

Tierra Blanca

San Andrés de la Cañada

Santa Clara Coatitla

San Pedro Xalostoc

San Cristóbal

¿Qué barrancas son consideradas prioritarias?

La recolección se concentra en comunidades cercanas a nueve barrancas, ya que la lluvia puede arrastrar los residuos hacia los cauces y obstruir el drenaje de las zonas bajas.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Públicos de Ecatepec, los puntos prioritarios son:

San Andrés de la Cañada

San Carlos

Óstor o Almárcigo Norte

Las Venitas

Chapultepec

San Pedro Xalostoc

Tablas del Pozo

Mesa de Leones

La Joya

El programa forma parte del Operativo Tormenta 2026, una estrategia municipal que también incluye limpieza de cauces, desazolve y rehabilitación de líneas de drenaje para disminuir el riesgo de inundaciones.

De acuerdo con el Gobierno de Ecatepec, durante los primeros seis meses de operación se recolectaron 14 mil 449 toneladas de basura.

¿Por qué la basura aumenta el riesgo de inundaciones?

Según autoridades municipales cuando los residuos permanecen en la vía pública, la lluvia puede llevarlos hacia coladeras, barrancas y sistemas de drenaje. Al acumularse, dificultan el paso del agua y aumentan el riesgo de encharcamientos e inundaciones, principalmente en las partes bajas del municipio.

De acuerdo con el Gobierno de Ecatepec, la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, indicó que las rutas nocturnas y las jornadas de limpieza continuarán durante la temporada de lluvias ante el pronóstico de precipitaciones intensas.

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