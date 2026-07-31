Instalan arcos inteligentes en Cuautitlán Izcalli para detectar autos robados: estas son las zonas donde operan

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli pone en marcha un esquema de videovigilancia carretera que identifica vehículos con reporte de robo apenas cruzan un punto de control. Cada arco trabaja conectado con el centro C4 del municipio y envía la alerta a las patrullas de municipios como Tepotzotlán y Nicolás Romero en el momento exacto del hallazgo.

La estrategia forma parte de un plan más amplio para fortalecer la seguridad en los accesos de Cuautitlán Izcalli hacia municipios vecinos del Estado de México. Las autoridades locales ya identificaron las zonas donde operan estos dispositivos y también anuncian una expansión próxima hacia otro punto limítrofe.

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¿Dónde se han colocado estos arcos de seguridad en Cuautitlán Izcalli?

Las autoridades municipales encargadas del operativo confirman que los arcos inteligentes de Cuautitlán Izcalli ya operan en los siguientes cinco puntos limítrofes del municipio:

Tepotzotlán

Cuautitlán

Tlalnepantla

Tultitlán

Nicolás Romero

Cada arco cuenta con cámaras lectoras de placas capaces de identificar vehículos con reporte de robo sin detener el flujo vehicular. La ubicación estratégica en accesos limítrofes permite a Cuautitlán Izcalli vigilar el tránsito que entra y sale del territorio municipal durante las 24 horas.

El municipio prioriza los cruces con mayor afluencia vehicular hacia la zona norte del Valle de México. Esta cobertura busca reducir el margen de fuga de vehículos robados antes de que abandonen la región.

Tepotzotlán, Cuautitlán, Tlalnepantla, Tultitlán y Nicolás Romero ya tienen arco de vigilancia. (UDG)

¿Cómo funcionan estos arcos de seguridad en Cuautitlán Izcalli?

Los arcos de Cuautitlán Izcalli están conectados de forma directa con el centro de control, comando, comunicación y cómputo (C4) del municipio. Este enlace permite generar alertas automáticas en cuanto una placa coincide con un reporte de robo activo en la base de datos.

El sistema incluye cámaras fijas y lectoras de placas con cobertura multicarril, lo que facilita el monitoreo simultáneo de varios vehículos por punto. Las autoridades de Cuautitlán Izcalli trabajan además en un convenio con la OCRA para cruzar la información con aseguradoras y agilizar la identificación de unidades robadas.

Esta arquitectura tecnológica opera sin intervención manual constante, ya que el cotejo de placas ocurre de forma automatizada. El objetivo municipal es elevar la tasa de recuperación de vehículos antes de que crucen a otra demarcación.

¿Qué otras zonas buscan cubrir los arcos de Cuautitlán Izcalli?

Las autoridades municipales prevén una sexta ubicación en el límite con Atizapán de Zaragoza durante los próximos meses. Esta ampliación completará el cerco tecnológico alrededor de Cuautitlán Izcalli y sumará un punto más de monitoreo continuo.

Con esta pieza adicional, el municipio busca dar seguimiento a placas captadas en cualquier acceso y generar alertas ante irregularidades detectadas en tiempo real. La coordinación entre corporaciones vecinas será clave para que el aviso llegue a la unidad más cercana al vehículo señalado.

La expansión hacia Atizapán se suma a la infraestructura ya activa en los otros cinco municipios colindantes. Cuautitlán Izcalli consolida así una franja de vigilancia que rodea buena parte de su territorio.

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