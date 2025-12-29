Tormenta negra en México: Frente Frío 25 y Río atmosférico azotarán estos estados el 29 de diciembre

El Frente Frío 25 se desplazará por la República mexicana ocasionando nevadas y temperaturas bajo cero en varias entidades del país. Además, este frío extremo en combinación con el fenómeno meteorológico conocido como río atmosférico provocarán una peligrosa tormenta negra que originará lluvias de hasta 150 mm, en vísperas de Año Nuevo.

Tláloc no perdonará a los mexicanos ni siquiera en invierno, por lo que deberemos de pasar unas fiestas decembrinas con frío extremo y lluvias que obligan a la población a extremar precauciones, sobre todo, para cuidar la salud de niños y personas de la tercera edad.

Recomendaciones de Protección Civil para la temporada invernal 2025-2026; frente frío 25 provocará heladas y temperaturas de -10 grados

¿Qué es una tormenta negra y el río atmosférico?

El término “ tormenta negra ” proviene de sistemas de alerta meteorológica en Asia, especialmente en países como China, Japón y Taiwán. Se refiere a lluvias que superan los 70 milímetros por hora, capaces de provocar graves inundaciones y congestiones de tráfico.

⚠️ Aviso especial por el #FrenteFrío número 25 que ingresará mañana a nuestro país con su masa de aire ártica. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en gran parte del territorio nacional. Todos los detalles de este fenómeno en voz de nuestro experto pic.twitter.com/HTTp5jiVnj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Por otra parte, el fenómeno conocido como río atmosférico se refiere a corrientes invisibles que transportan más agua que los ríos más caudalosos de la Tierra, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se trata de regiones largas y estrechas en la atmósfera son las responsables de mover la mayor parte del vapor de agua fuera de las zonas tropicales. Cuando estas corrientes tocan tierra, el vapor de agua se enfría y se condensa, lo que se libera en forma de lluvias intensas o nieve.

Estados afectados por la tormenta negra

En los días previos a la celebración del Año Nuevo, el clima en México empeorará debido a que el Frente Frío 25, que se desplaza sobre el litoral del Golfo de México, se cruzará con el río atmosférico y una vaguada sobre la península de Yucatán, lo que provocará tormenta negra de hasta 150 mm. Los estados afectados este 29 de diciembre por las fuertes lluvias son los siguientes:

Tormenta negra de 75 a 150 mm

Veracruz: Regiones de la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca

Puebla: Sierra Norte y Sierra Nororiental

Tamaulipas

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Lluvias fuertes de 50 a 75 mm

Veracruz: Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas

Puebla: Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra

San Luis Potosí: Huasteca

Hidalgo: Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango

Querétaro: Sierra Gorda

Otras entidades que tendrán lluvias fuertes de entre 25 y 50 mm son: Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También se registrarán lluvias o chubascos en los estados de Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Tlaxcala, Sonora, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México y Morelos.

Estados con heladas provocadas por el Frente Frío 25

La presencia del Frente Frío 25 generará probabilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Se recomienda que los habitantes de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, tomen precauciones pues el termómetro descenderá hasta los -10 grados en la madrugada del martes 30 de diciembre.

