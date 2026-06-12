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Comisión Anticorrupción aprueba juicio político contra Samuel García en Nuevo León
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Intensas tormentas derribaron decenas de árboles que colapsaron en bardas, casas y autos de la Miguel Hidalgo

El Heroico Cuerpo de Bomberos retiró decenas de árboles de la Miguel Hidalgo para liberar vialidades residenciales colapsadas por los estragos de las recientes lluvias.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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