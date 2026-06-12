Skip to main content
en vivo
TV Azteca
Azteca UNO
Azteca 7
Deportes
Noticias
adn Noticias
Videos
Regionales
Aguascalientes
Baja California
Bajío
Chiapas
Chihuahua
Ciudad Juárez
Guerrero
Jalisco
Laguna
Michoacán
Morelos
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Veracruz
Yucatán
a más +
adn Noticias
En vivo
Trámites
Ciudad
Tiempo Libre
Entretenimiento
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
México
Es Tendencia
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
Entretenimiento
MasterChef
Ventaneando
Venga La Alegría
Deportes
Automovilismo
Fut Azteca
Champions League
Esports
Box Azteca
Otros Deportes
FIA
Política
Finanzas
Salud y Educación
Seguridad
Estados
Mundo
Opinión FIA
Tendencias
En vivo
Las imágenes destacadas del panorama nacional e internacional
Conecta
Trámites
México
Ciudad
Es Tendencia
Tiempo Libre
Entretenimiento
Deportes
Salud
Ciencia
Política
Seguridad
Internacional
Finanzas
adn Noticias Radio
Especiales
Videoteca
Conductores
Voces adn Noticias
Enlace Latino
Autores
Suscríbete
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Comisión Anticorrupción aprueba juicio político contra Samuel García en Nuevo León
/
Ciudad
/
Video
Intensas tormentas derribaron decenas de árboles que colapsaron en bardas, casas y autos de la Miguel Hidalgo
El Heroico Cuerpo de Bomberos retiró decenas de árboles de la Miguel Hidalgo para liberar vialidades residenciales colapsadas por los estragos de las recientes lluvias.
Metadatos del artículo
Publicado
12/06/2026
🕐
18:40
Por:
Adriana Juárez Miranda
Compartir en Facebook
Compartir en X (Twitter)
Compartir en WhatsApp
Tags relacionados
CDMX
Yael Toribio
Cae árbol de 10 metros sobre casa en la colonia San Miguel Chapultepec
02:31
Adriana Juárez Miranda
VIDEO: Tráiler sin frenos arrasa con autos en la entrada a Santa Fe generando un impactante accidente
01:55
Adriana Pacheco
Inundación en carriles centrales de Periférico por fuertes lluvias
01:24
Adriana Pacheco
Cae enorme árbol sobre autos en la alcaldía GAM