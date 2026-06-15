Las lluvias apenas comienzan en México y hoy lunes 15 de junio se pronostican tormentas por un canal de baja presión que se unirá a la onda tropical número 7, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), por lo que es indispensable que no olvides el paraguas si no quieres empaparte.

¿En dónde lloverá hoy 15 de junio?

Lluvias fuertes

Habrá lluvias muy fuertes en los siguientes estados:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Chihuahua

Sinaloa

Durango

San Luis Potosí

Zacatecas

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Jalisco

Nayarit

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¿Lloverá hoy 15 de junio en CDMX y Edomex?

Sí, según los pronósticos del clima, en la Ciudad de México se prevé ambiente fresco, cielo medio nublado y bancos de niebla durante la mañana y por la tarde ambiente templado a cálido, además de lluvias leves. En el caso del Estado de México (Edomex) las lluvias serán fuertes y hay probabilidad de granizo, así que no olvides tu chamarra o impermeable.

¿A qué hora lloverá en CDMX?

Lunes: En la tarde 80% de probabilidad y lluvias aisladas en la noche

Martes: En la tarde 60% de probabilidad y lluvias aisladas en la noche

Miércoles: En la tarde 80% de probabilidad y chubascos en la noche

Consulta el pronóstico a 4 días para la #CDMX y Toluca, #EdoMéx. pic.twitter.com/qKItEYkN5I — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 14, 2026

¿En qué estados hará calor hoy 15 de junio?

Aunque la mayoría del país registrará lluvia también se reportarán temperaturas máximas que podrían alcanzar los 45°, sobre todo en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. El termómetro marcará 35° o más en Baja California Sur, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Jalisco, Nayarit, Tabasco, Campeche y Yucatán.

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