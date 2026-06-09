La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que suspenderá clases el jueves 11 de junio con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Ciudad de México (CDMX), evento que aglomerará a miles de personas y que causará graves afectaciones en la movilidad.

La Máxima Casa de Estudios señaló que esta decisión se tomó pensando en que tanto los ciclos escolares, semestral y anual, ya concluyeron y en las facultades y campus hay una disminución de estudiantes y profesores. Asimismo, consideró los cierres de calles que habrá a lo largo de la capital y que causarán afectaciones severas.

La UNAM informa que el jueves 11 de junio se suspenderán actividades, de manera excepcional y sólo durante esa jornada, debido a las afectaciones severas a la movilidad previstas ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el juego inaugural en el Estadio Ciudad de… pic.twitter.com/YAVmYMbzBy — UNAM (@UNAM_MX) June 9, 2026

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¿Qué calles estarán cerradas por la Copa Mundial de la FIFA?

La CDMX espera la llegada de miles de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA y las mayores afectaciones se esperan en la zona sur de la CDMX, en especial:

Eje 3 Oriente

Calzada de Tlalpan

Periférico Sur

Avenida del Imán

Insurgentes Sur

¿A qué hora es el juego inaugural de la Copa Mundial de la FIFA?

El juego inaugural será México vs Sudáfrica, en punto de las 13:00 horas del jueves en la cancha del Estadio Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el partido México vs Sudáfrica?

Los fanáticos del futbol podrán ver en vivo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y el partido México vs Sudáfrica, a través de la señal de TV Azteca.

Sintoniza la señal de Azteca 7, el Canal del Mundial, o si estás en tu computadora entra al sitio web de Azteca Deportes o la app de Azteca Deportes.

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