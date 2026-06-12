Luego de que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activara la alerta roja por la persistencia de lluvias muy fuertes en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, se registraron severas inundaciones en bajo puentes y entronques de Periférico y Calzada de Tlalpan al sur de la Ciudad de México (CDMX).

Imágenes captadas por el equipo de reporteros Azteca Noticias, dejaron ver que al menos tres carros quedaron varados por el nivel del agua que se acumuló en zonas como la salida de Periférico a Calzada de Hueso, así como en Tlalpan a la altura de Huipulco.

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¿Qué pasó en Tlalpan y Periférico?

De acuerdo con los propios reportes de Protección Civil de la capital de la República, se hicieron presentes lluvias torrenciales con posible caída de granizo en las zonas ya referidas, lo cual provocó la activación de la alerta roja por los peligros asociados.

Al momento se reporta colapsada la vialidad en las salidas hacía Circuito Azteca, Perisur así como la misma con dirección a Acoxpa y Calzada del Hueso, lo cual ha complicado severamente la movilicad.

servicios de emergencia laboran en Periférico Sur y Viaducto Tlalpan, col. Arenal Tepepan, @TlalpanAl, donde a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se registró encharcamiento de 250 m de espejo por 90 cm de tirante.



Se tuvo afectación a los carriles centrales… pic.twitter.com/R3J2oY7EXU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 13, 2026

SGRIPC activó alertas por lluvias fuertes en CDMX

Más allá de las afectaciones que hay en el sur de la CDMX dentro de las zonas ya referidas, la misma SGIRPC alertó que se mantendrán los pronósticos de lluvia al menos hasta las 23:00 horas de este viernes 12 de junio.

Recientemente se dio a conocer que se ampliaron las alcaldías con alerta amarilla por lluvias fuertes en la CDMX. Las demarcaciones son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuahtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

Números de emergencia por lluvias e inundaciones en CDMX

En caso de ser una de las personas afectadas por las severas lluvias e inundaciones en la CDMX, te recordamos que se pueden emitir las denuncias correspondientes ante el 911 y Locatel, números en los cuales se brindará la atención para controlar las emergencias.

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