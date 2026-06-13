Durante la tarde del pasado viernes se registraron intensas lluvias al sur de la CDMX, las alcaldías más afectadas fueron Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón y en redes sociales se compartieron videos del caos que se generó.

🚨 #AlertaADN



¡Atención! 🌧️🌊 Reportan que se desborda el Río San Buenaventura en San Bartolo el Chico, alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl)



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Lluvia colapsa el sur de la CDMX

En cuestión de minutos el cielo se oscureció y comenzó una intensa tormenta acompañada de granizo que rápidamente generó encharcamientos. Tanto peatones como automovilistas y motociclistas comenzaron a buscar refugio.

🔻 También hay inundaciones en Insurgentes Sur, a la altura de la estación Villa Olímpica de la Línea 1 del Metrobús (@MetrobusCDMX)



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Perisur, Insurgentes Sur, Periférico, San Fernando y la autopista México-Cuernavaca se inundaron. En Fuentes Brotantes se registró un gran encharcamiento que colapsó la movilidad.

¡Bajo el agua! 🌧️ Las fuertes lluvias registradas este viernes provocaron inundaciones en Viaducto Tlalpan y Periférico, en la #CDMX, generando severas afectaciones a la circulación



🚗 En el video se observa un automóvil que quedó prácticamente cubierto por el agua



📹: Saúl… pic.twitter.com/IHH3r3Xsjt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 13, 2026

Caída de árboles y postes en CDMX

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y Bomberos se cayeron alrededor de 50 árboles, dos postes y cuatro estructuras publicitarias.

Se activó el Operativo Tlaloque 2.0 debido a que la precipitación acumulada fue superior a los 10.8 millones de metros cúbicos de agua.

❌ 🆘 En la zona sur de la CDMX, la intensa lluvia que cayó ha provocado severas inundaciones sobre Viaducto Tlalpan; el agua ha crecido a un nivel de un metro a metro y medio y, debido a esto, un vehículo quedó completamente varado



📹: @jpcastorena pic.twitter.com/kZOzgZQAXD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 13, 2026

Inundación en hospital

Además se inundaron áreas del Hospital Regional de Psiquiatría Dr. Héctor Tovar Acosta ubicado en San Fernando, alcaldía Tlalpan. En redes sociales se compartieron videos en donde se observa como el gua inundó algunas zonas del hospital por lo que personal acudió a realizar labores de limpieza y sanitización para garantizar la operación adecuada del lugar.

🤬 ¡IMÁGENES QUE DAN CORAJE! Pacientes y familiares sobre las sillas para no tocar las aguas negras. Así se inundó el Hospital Psiquiátrico del IMSS (@Tu_IMSS) en San Fernando tras el tremendo aguacero en Tlalpan ⛈️🌊 pic.twitter.com/NOVe0O0Nry — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 13, 2026

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