Durante la tarde del pasado viernes se registraron intensas lluvias al sur de la CDMX, las alcaldías más afectadas fueron Tlalpan, Coyoacán y Álvaro Obregón y en redes sociales se compartieron videos del caos que se generó.
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Lluvia colapsa el sur de la CDMX
En cuestión de minutos el cielo se oscureció y comenzó una intensa tormenta acompañada de granizo que rápidamente generó encharcamientos. Tanto peatones como automovilistas y motociclistas comenzaron a buscar refugio.
Perisur, Insurgentes Sur, Periférico, San Fernando y la autopista México-Cuernavaca se inundaron. En Fuentes Brotantes se registró un gran encharcamiento que colapsó la movilidad.
Caída de árboles y postes en CDMX
De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Obras y Servicios, Seguridad Ciudadana y Bomberos se cayeron alrededor de 50 árboles, dos postes y cuatro estructuras publicitarias.
Se activó el Operativo Tlaloque 2.0 debido a que la precipitación acumulada fue superior a los 10.8 millones de metros cúbicos de agua.
Inundación en hospital
Además se inundaron áreas del Hospital Regional de Psiquiatría Dr. Héctor Tovar Acosta ubicado en San Fernando, alcaldía Tlalpan. En redes sociales se compartieron videos en donde se observa como el gua inundó algunas zonas del hospital por lo que personal acudió a realizar labores de limpieza y sanitización para garantizar la operación adecuada del lugar.
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