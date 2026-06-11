Confirmado en Jalisco: recorrido y todas las conexiones de la Línea 5 Macro Aeropuerto

Para quienes viajan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara o se mueven diariamente por el sur del Área Metropolitana de la capital jalisciense, la recién inaugurada Línea 5 Macro Aeropuerto se convertirá en uno de los medios de transporte más importantes de la zona.
Y es que aunque la etapa gratuita ya terminó, la ruta mantiene uno de sus principales atractivos: enlazar estaciones, rutas troncales y otros sistemas de transporte masivo.
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¿Cuál es el recorrido de la Línea 5 Macro Aeropuerto?
La Línea 5 tendrá un recorrido de 32 kilómetros y conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos del Área Metropolitana. Su operación se apoyará en unidades eléctricas, carriles preferentes y enlaces con Mi Tren, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico.
El trayecto principal correrá por el corredor de Carretera a Chapala y se extenderá hacia zonas clave mediante rutas troncales. De acuerdo con la información oficial, el sistema enlazará cinco municipios:
- Zapopan
- Guadalajara
- Tlaquepaque
- Tlajomulco
- El Salto
¿Qué rutas tendrá la Línea 5 Macro Aeropuerto?
La Línea 5 operará con tres rutas troncales principales y una extensión especial para días de partido en el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, como fue renombrado durante la Copa del Mundo 2026.
Las rutas serán:
T01 Aeropuerto - Chapalita Inn: Conectará el Aeropuerto con la zona poniente de la ciudad, con paso por Carretera a Chapala y puntos como
- Periférico
- Estadio Chivas
- Ciudad Judicial
- Ciudad Granja
- Parque Metropolitano.
T01-A Aeropuerto - Estadio Chivas o Estadio Guadalajara - Tabachines: Será una ruta especial que operará únicamente durante días de partido en el Estadio Chivas, con cobertura hacia Tabachines.
T02 Aeropuerto - Agua Azul: Conectará la terminal aérea con una zona cercana al centro de Guadalajara, a través de vialidades como González Gallo y Dr. R. Michel.
T03 Aeropuerto - Expo GDL: Enlazará el Aeropuerto con Expo Guadalajara, Plaza del Sol y el corredor de negocios, hoteles y comercios ubicado sobre avenida Mariano Otero.
¿Con qué líneas conectará la Línea 5 Macro Aeropuerto?
El sistema también contempla transbordo al 50% con otros servicios de transporte público en Jalisco, entre ellos:
- Línea 1 del Tren Ligero
- Línea 3 del Tren Ligero
- Línea 4 del Tren Ligero
- Línea 6 de Mi Macro Calzada
- Línea 7 de Mi Macro Periférico
Con este esquema, los usuarios podrán combinar viajes sin pagar la tarifa completa en cada conexión.
¿Qué estaciones tendrá la Línea 5 Macro Aeropuerto?
Para ubicar mejor el trayecto, las estaciones y paradas se dividen por zonas y corredores principales.
Zona norte y poniente de Zapopan:
- Periférico Belenes
- La Tuzanía
- Santa Margarita
- Acueducto
- 5 de Mayo
- San Juan de Ocotán
- Vallarta
- Estadio Chivas
- Ciudad Judicial
- Ciudad Granja
- Parque Metropolitano
- Chapalita Inn
Tramo intermedio y conexiones centrales:
- El Colli
- Felipe Ruvalcaba
- Miramar
- Mariano Otero
- El Briseño
- Agrícola
- López Mateos
- ITESO
- Terminal Sur de Autobuses
- San Isidro
- Centro Cultural Universitario
- Constitución
- Periférico Sur
- San Sebastianito
- 8 de Julio
- Toluquilla
- Adolf Horn
- Jalisco 200 Años
Ramales hacia el centro y zona de negocios:
- GDL Centro
- Agua Azul
- Expo Guadalajara
Tramo sur y corredor Carretera a Chapala:
- Artesanos
- Las Pintas
- CETRAM Carrillo Díaz
- Carretera a Chapala
- Las Liebres
- Parque Montenegro
- Las Torres
- Las Pintitas
- La Gigantera
- La Piedrera
- San José del Quince
- Aeropuerto
¿Cuánto costará viajar en la Línea 5 Macro Aeropuerto?
SITEUR confirmó la tarifa general de 11 pesos por viaje y el pago se realizará con tarjeta Mi Movilidad o tarjeta Única, como ocurre en otros sistemas integrados de transporte público en Jalisco.
La operación regular será de lunes a domingo, de 3:30 a 22:30 horas. Además, la frecuencia será de aproximadamente 5 minutos sobre el corredor de Carretera a Chapala y de 15 minutos en las rutas troncales.
Con este esquema, la Línea 5 busca reducir tiempos de traslado entre 30% y 60%, según el origen y destino de cada viaje. Además, incorporará unidades eléctricas con aire acondicionado, espacios para equipaje, videovigilancia, accesibilidad universal y puertos USB.
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