Confirmado en Jalisco: recorrido y todas las conexiones de la Línea 5 Macro Aeropuerto

Para quienes viajan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara o se mueven diariamente por el sur del Área Metropolitana de la capital jalisciense, la recién inaugurada Línea 5 Macro Aeropuerto se convertirá en uno de los medios de transporte más importantes de la zona.

Y es que aunque la etapa gratuita ya terminó, la ruta mantiene uno de sus principales atractivos: enlazar estaciones, rutas troncales y otros sistemas de transporte masivo.

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¿Cuál es el recorrido de la Línea 5 Macro Aeropuerto?

La Línea 5 tendrá un recorrido de 32 kilómetros y conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos del Área Metropolitana. Su operación se apoyará en unidades eléctricas, carriles preferentes y enlaces con Mi Tren, Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico.

El trayecto principal correrá por el corredor de Carretera a Chapala y se extenderá hacia zonas clave mediante rutas troncales. De acuerdo con la información oficial, el sistema enlazará cinco municipios:

Zapopan

Guadalajara

Tlaquepaque

Tlajomulco

El Salto

¿Qué rutas tendrá la Línea 5 Macro Aeropuerto?

La Línea 5 operará con tres rutas troncales principales y una extensión especial para días de partido en el Estadio Akron o Estadio Guadalajara, como fue renombrado durante la Copa del Mundo 2026.

Las rutas serán:

T01 Aeropuerto - Chapalita Inn: Conectará el Aeropuerto con la zona poniente de la ciudad, con paso por Carretera a Chapala y puntos como

Periférico

Estadio Chivas

Ciudad Judicial

Ciudad Granja

Parque Metropolitano.

T01-A Aeropuerto - Estadio Chivas o Estadio Guadalajara - Tabachines: Será una ruta especial que operará únicamente durante días de partido en el Estadio Chivas, con cobertura hacia Tabachines.

T02 Aeropuerto - Agua Azul: Conectará la terminal aérea con una zona cercana al centro de Guadalajara, a través de vialidades como González Gallo y Dr. R. Michel.

T03 Aeropuerto - Expo GDL: Enlazará el Aeropuerto con Expo Guadalajara, Plaza del Sol y el corredor de negocios, hoteles y comercios ubicado sobre avenida Mariano Otero.

¿Con qué líneas conectará la Línea 5 Macro Aeropuerto?

El sistema también contempla transbordo al 50% con otros servicios de transporte público en Jalisco, entre ellos:

Línea 1 del Tren Ligero

Línea 3 del Tren Ligero

Línea 4 del Tren Ligero

Línea 6 de Mi Macro Calzada

Línea 7 de Mi Macro Periférico

Con este esquema, los usuarios podrán combinar viajes sin pagar la tarifa completa en cada conexión.

¿Qué estaciones tendrá la Línea 5 Macro Aeropuerto?

Para ubicar mejor el trayecto, las estaciones y paradas se dividen por zonas y corredores principales.

Zona norte y poniente de Zapopan:

Periférico Belenes

La Tuzanía

Santa Margarita

Acueducto

5 de Mayo

San Juan de Ocotán

Vallarta

Estadio Chivas

Ciudad Judicial

Ciudad Granja

Parque Metropolitano

Chapalita Inn

Tramo intermedio y conexiones centrales:

El Colli

Felipe Ruvalcaba

Miramar

Mariano Otero

El Briseño

Agrícola

López Mateos

ITESO

Terminal Sur de Autobuses

San Isidro

Centro Cultural Universitario

Constitución

Periférico Sur

San Sebastianito

8 de Julio

Toluquilla

Adolf Horn

Jalisco 200 Años

Ramales hacia el centro y zona de negocios:

GDL Centro

Agua Azul

Expo Guadalajara

Tramo sur y corredor Carretera a Chapala:

Artesanos

Las Pintas

CETRAM Carrillo Díaz

Carretera a Chapala

Las Liebres

Parque Montenegro

Las Torres

Las Pintitas

La Gigantera

La Piedrera

San José del Quince

Aeropuerto

¿Cuánto costará viajar en la Línea 5 Macro Aeropuerto?

SITEUR confirmó la tarifa general de 11 pesos por viaje y el pago se realizará con tarjeta Mi Movilidad o tarjeta Única, como ocurre en otros sistemas integrados de transporte público en Jalisco.

La operación regular será de lunes a domingo, de 3:30 a 22:30 horas. Además, la frecuencia será de aproximadamente 5 minutos sobre el corredor de Carretera a Chapala y de 15 minutos en las rutas troncales.

Con este esquema, la Línea 5 busca reducir tiempos de traslado entre 30% y 60%, según el origen y destino de cada viaje. Además, incorporará unidades eléctricas con aire acondicionado, espacios para equipaje, videovigilancia, accesibilidad universal y puertos USB.

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