Es oficial en Guadalajara: llega Echoes Festival 2026 con Parcels, Darius y Poolside; fechas, lugar y precios

Guadalajara volverá a recibir uno de los festivales que más ha conectado con el público que busca música alternativa: Echoes Festival. La edición de este año contará con la presencia de la agrupación australiana Parcels, además de otros referentes de la escena indie, electrónica y contemporánea.

Aunque algunas localidades ya se agotaron, todavía hay fases activas para quienes buscan asegurar su lugar.

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¿Cuándo será Echoes 2026?

Echoes Festival 2026 se realizará el próximo 19 de junio en Guadalajara, como parte de una edición que busca aprovechar el ambiente global que vivirá la ciudad durante ese año por la Copa del Mundo 2026.

Por lo anterior, el evento fue presentado bajo el concepto de Edición Mundialista, aunque su apuesta central se mantiene en la música y en una experiencia más cercana para los asistentes.

A diferencia de otros festivales de gran escala, Echoes ha construido su identidad alrededor de propuestas más cuidadas, con escenarios pensados para acercar al público con los artistas.

¿Qué artistas estarán?

El cartel confirmado incluye a Parcels, una de las bandas australianas más esperadas por los seguidores del indie pop y el funk contemporáneo.

A la alineación también se suman Darius, en formato DJ set, Poolside, Babas Tutsipop y un artista sorpresa que se revelará en las próximas semanas. Con esta mezcla, el festival busca reunir sonidos vinculados al indie, la electrónica relajada, el nu-disco y propuestas locales con identidad propia.

Lugar y horario

La sede será la Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario, un espacio ubicado dentro del complejo cultural de la Universidad de Guadalajara. Las actividades están programadas de las 17:00 a las 02:00 horas, por lo que se espera una jornada amplia para quienes busquen vivir el festival completo.

En ediciones anteriores, Echoes ha reunido proyectos como Foster the People, Cuco, Two Feet, Devendra Banhart, L’Impératrice, Kakkmaddafakka y Men I Trust.

Este verano en Guadalajara hay un plan distinto para vivir la música de otra manera



Echoes Festival llega al Centro Cultural Universitario con una experiencia íntima y curada



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Precios de boletos y qué incluye

De acuerdo con la plataforma oficial de venta, Boletomóvil, actualmente estos son los precios y estatus de venta:

General - Early Bird: $1,498 pesos. Estatus: agotado

General - Etapa 1: $1,697 pesos. Estatus: agotado

General - Etapa 2: $1,966 pesos. Estatus: disponible actualmente

Preferente Side Stage: $2,680 pesos. Estatus: disponible actualmente

General - Etapa 3: precio por anunciar. Estatus: próximamente

El acceso General en Etapa 2 incluye entrada al festival, pase a todas las activaciones y acceso a las zonas generales de alimentos y bebidas, con consumo independiente.

Por su parte, el boleto Preferente Side Stage ofrece vista lateral frontal hacia el escenario principal, acceso a un área techada con asientos generales no reservados, barra de bebidas exclusiva y todos los beneficios del boleto general, el cual incluye la entrada al festival, el pase a las activaciones y el acceso a las áreas comunes de alimentos y bebidas.

Puntos de venta físicos (sin cargos por servicio):

Velvet Records: C. José María Morelos 1579, Col. Americana (Guadalajara).

C. José María Morelos 1579, Col. Americana (Guadalajara). Altar Records: Golfo de Cortés 4140 (Planta alta), Col. Monraz.

Golfo de Cortés 4140 (Planta alta), Col. Monraz. Filmamento Shop: C. Bélgica 336, Col. Americana.

Más opciones para el indie

Para quienes siguen la música indie y alternativa, Echoes Festival no será la única cita para tener en el radar durante 2026. En Guadalajara, la actividad también pasará por recintos como

C3 Stage

Foro Independencia

Guanamor Teatro Estudio

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