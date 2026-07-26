Cortes en Mexicali, Baja California: esta calle de la Primera Sección seguirá cerrada hasta agosto 2026 y así es la ruta alterna

Quienes transitan por la colonia Primera Sección, en Mexicali, Baja California, deberán considerar cambios en sus recorridos durante las próximas semanas.

Y es que de acuerdo con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), el cierre total de un tramo de la calle José Azueta continuará cerrado mientras se desarrollan trabajos para renovar la infraestructura sanitaria de la zona.

La restricción permanecerá vigente hasta el 15 de agosto de 2026, por lo que tanto automovilistas como peatones deberán prever tiempos adicionales de traslado y atender las indicaciones colocadas alrededor de la obra.

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¿Qué tramo de la calle José Azueta permanecerá cerrado?

Según la CESPM, la circulación se encuentra suspendida, desde el pasado 29 de junio, sobre la calle José Azueta, entre Cristóbal Colón y la avenida Francisco I. Madero, en la colonia Primera Sección.

La intervención forma parte del programa de modernización de la infraestructura sanitaria que impulsa la CESPM, cuyo propósito es mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje y fortalecer el servicio en este sector de la ciudad.

De acuerdo con el calendario de la dependencia, y de no presentarse cambios, el 15 de agosto de 2026 se prevé reabrir la vialidad.

Ruta alterna por el cierre en la Primera Sección

Para disminuir las afectaciones al tránsito, la CESPM difundió un croquis con el recorrido recomendado para rodear la zona de obras en Mexicali.

El desvío contempla el siguiente trayecto:

Circular por Cristóbal Colón .

. Incorporarse a la calle Agustín Melgar .

. Continuar por la avenida Francisco I. Madero .

. Retomar la circulación una vez superado el tramo cerrado de José Azueta.

Durante el tiempo que permanezca la obra, las autoridades mantendrán señalización preventiva en los alrededores para orientar la circulación y facilitar el paso de vehículos y peatones. Asimismo, exhortaron a la población a conducir con precaución y planear sus recorridos con anticipación para reducir contratiempos.

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