Las tortas ahogadas y otras delicias que debes comer en Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

¿Ya probaste las tortas ahogadas? La capital jalisciense tendrá el honor de ser una de las sedes de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, por lo que cientos de visitantes nacionales y extranjeros se darán cita en la Perla Tapatía y, definitivamente, no pueden dejar de probar los platillos típicos.

Si tú también planeas viajar a Guadalajara, en adn Noticias, te revelamos cuáles son los 9 platillos típicos imperdibles según Taste Atlas.

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¿Cuál es el plato típico de Guadalajara?

Seguramente, has escuchado hablar de las deliciosas tortas ahogadas. Este es el plato típico de Guadalajara y, definitivamente, no te puedes ir de la Perla Tapatía sin haberlo probado.

Las tortas ahogadas es un platillo que se prepara con un bolillo salado, crujiente por fuera y suave por dentro, que se rellena con carnitas de cerdo. La torta se sumerge en una salda picante hecha a base de chile de árbol, comino, vinagre, jitomate, cebolla y limón.

La recomendación de Taste Atlas es probarlas en Tortas Toño, ubicadas en Tierra de Fuego 3160-2, Providencia.

¿Cuáles son los 9 platillos típicos de Guadalajara según Taste Atlas?

Aunque las tortas ahogadas son un platillo que ha ganado gran notoriedad a nivel internacional, no es la única delicia gastronómica que te urge probar cuando visitas Guadalajara.

A continuación, te compartimos cuáles son los 9 platillos típicos de Guadalajara, incluyendo a las tortas ahogadas, que recomienda la enciclopedia especializada de gastronomía Taste Atlas y dónde comerlos:

Carne en su jugo: Karne Garibaldi Santa Tere, calle Garibaldi 1306, Santa Teresita Biónico: Naranja Tacos, Tierra de Fuego 3160-2, Providencia Quesabirria: Birriería Las 9 Esquinas, Avenida Cristóbal Colón 384, Centro Histórico Birria: Birriería Las 9 Esquinas Queso fundido: La Chata, Av. Terranova 405, Providencia Caldo Tlalpeño: La Chata Pozole blanco: La Chata Quesadilla: El Sacromonte, calle Pedro Moreno 1398, Americana

¿Qué partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugarán en Guadalajara?

El Estadio Guadalajara de la capital jalisciense será la sede en la que se vivirá la emoción de al menos cuatro partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aquí te los enlistamos:

11 de junio de 2026: Corea del Sur vs Chequia

Corea del Sur vs Chequia 18 de junio de 2026 : México vs Corea del Sur

: México vs Corea del Sur 23 de junio de 2026 : Colombia vs República Democrática del Congo

: Colombia vs República Democrática del Congo 26 de junio de 2026: Uruguay vs España

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