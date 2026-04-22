Jalisco confirma la llegada de buses 100% eléctricos a Puerto Vallarta: recorridos que realizarán y a partir de qué fecha

Las nuevas unidades en Puerto Vallarta cuentan con una capacidad de hasta 130 personas.

Las nuevas unidades en Puerto Vallarta cuentan con una capacidad de hasta 130 personas. | Imagen Ilustrativa

La modernización del transporte público en Puerto Vallarta ha dado un nuevo paso con la incorporación oficial de nuevas unidades 100% eléctricas, que comenzarán a circular en los próximos días en puntos clave de la ciudad.

Esta medida forma parte de una estrategia estatal para impulsar la electromovilidad, con el objetivo de ofrecer traslados más eficientes, cómodos y sustentables tanto para residentes como para visitantes.

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¿Qué rutas tendrán los nuevos buses eléctricos en Puerto Vallarta?

De acuerdo con información oficial, compartida en días pasados, las unidades operarán principalmente sobre el corredor Francisco Medina Ascencio, una de las vialidades más transitadas del puerto. Esta artería conecta la zona hotelera, el aeropuerto y el centro de la ciudad, por lo que la incorporación de estas unidades impactará directamente en miles de usuarios, incluyendo trabajadores, estudiantes y turistas que se desplazan diariamente por esta vía.

También se prevé que den servicio en rutas hacia Ixtapa, la Marina y el Centro Universitario de la Costa, lo que permitirá mejorar la conectividad en zonas de alta demanda y facilitar el acceso a espacios educativos y turísticos en Puerto Vallarta.

En esta primera etapa serán siete unidades, con capacidad para hasta 130 pasajeros, equipadas con aire acondicionado, accesibilidad universal y tecnología de última generación.

Al tratarse de unidades eléctricas, estos camiones no generan emisiones contaminantes directas y también reducen el ruido, lo que representa un beneficio adicional en un destino turístico donde la movilidad y la calidad ambiental son factores clave.

¿Cuándo inician operaciones y qué impacto tendrán?

El arranque está previsto para la primera semana de mayo, aunque no se ha detallado un día específico para el inicio del servicio.

La Secretaría de Transporte de Jalisco ha señalado que esta incorporación forma parte de una transición hacia un modelo de transporte más limpio y eficiente, alineado con objetivos de sostenibilidad.

Además, se mantendrá la tarifa preferencial de 5 pesos para estudiantes, lo que busca facilitar sus traslados sin afectar su economía.

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