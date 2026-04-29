Confirmado en Jalisco: ampliarán carretera de Chapala hacia Ixtlahuacán y la obra iniciará en esta fecha

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que la ampliación de la carretera a Chapala, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara hacia Ixtlahuacán de los Membrillos, iniciará en septiembre de 2026.

Este proyecto estratégico se ejecutará mediante un convenio con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), bajo una inversión conjunta de 5 mil millones de pesos. La administración estatal aportará 2 mil 500 millones al fideicomiso correspondiente para activar la licitación pública nacional, garantizando la conectividad en uno de los corredores con mayor carga vehicular y crecimiento económico del estado.

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¿Cuál es el cronograma de la ampliación de la carretera Guadalajara-Chapala?

La segunda etapa del proyecto carretero en Jalisco hacia Ixtlahuacán de los Membrillos seguirá un calendario estricto para asegurar la transparencia de los recursos federales y estatales.

Mayo 2026: finalización de obras actuales conforme a requerimientos de FIFA.

finalización de obras actuales conforme a requerimientos de FIFA. Agosto 2026: conclusión de procesos administrativos y licitación pública nacional.

conclusión de procesos administrativos y licitación pública nacional. Septiembre 2026: arranque oficial de la construcción de la segunda etapa.

arranque oficial de la construcción de la segunda etapa. Inversión Federal: el Gobierno Federal, a través de Fonadin, inyectará mil 500 millones de pesos al proyecto.

el Gobierno Federal, a través de Fonadin, inyectará mil 500 millones de pesos al proyecto. Costo Total: 5 mil millones de pesos destinados a infraestructura de rodamiento y seguridad.

En Jalisco cumplimos nuestra palabra y nos movemos con nuevas vialidades. En Carretera a Chapala ya puedes circular por ocho de sus carriles abiertos, que además de reducir los tiempos de traslado, traerá muchos beneficios para quienes viven y transitan por la zona.



En Camino… pic.twitter.com/sgTS2WOJwm — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) November 30, 2025

¿Cuándo inician las obras de mantenimiento de la SICT en la ruta a Chapala?

Antes de la gran ampliación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ejecutará trabajos preventivos inmediatos en la carpeta asfáltica para mejorar la seguridad vial.

Fecha de inicio: Martes 28 de abril de 2026.

Martes 28 de abril de 2026. Horario de intervención: De 06:00 a 13:00 horas (aprovechando la radiación solar para el secado de materiales).

De 06:00 a 13:00 horas (aprovechando la radiación solar para el secado de materiales). Tramo afectado: Del kilómetro 16+600 al 25+800 (entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa).

Del kilómetro 16+600 al 25+800 (entre el entronque a El Salto y el entronque a Santa Rosa). Dirección: Los trabajos se concentrarán en los carriles con sentido hacia Chapala mediante la técnica de microaglomerado.

¿Qué estaciones y rutas integrarán la nueva Línea 5 del transporte público en Jalisco?

Como parte de la reconfiguración de movilidad en la zona del aeropuerto, el Gobierno de Jalisco confirmó la puesta en marcha de la Línea 5, diseñada para conectar de forma masiva el corredor industrial con el Periférico.

Fecha de estreno: Entrará en operación la última semana de mayo de 2026. Conexión estratégica: Facilitará el traslado de pasajeros entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y la red del Periférico. Plazos FIFA: El gobernador Pablo Lemus instruyó que todas las obras complementarias en la zona metropolitana concluyan el 15 de mayo para cumplir con los lineamientos internacionales de la justa mundialista.

Transporte-Jalisco (1).jpg El Gobernador Pablo Lemus y la Secretaría de Transporte de Jalisco anunciaron un nueva herramienta tecnológica que revoluciona el transporte público en el estado. (@TransporteJal)

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