Operativo en Zapopan acaba en detención de seis integrantes de “Los Deltas”

Después de varias horas de un fuerte operativo desplegado en Zapopan, Jalisco, las autoridades informaron la detención de seis integrantes del grupo delictivo “Los Deltas”, considerado como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El operativo se llevó a cabo por aire y tierra y en el participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Mientras que en las calles se desplegaron miembros del Ejército, el cielo era resguardado por un helicóptero artillado.

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¿En qué colonias se implementó el operativo?

Como parte del operativo se ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias Mirador, Arboledas y Arcos de Guadalupe, donde detuvieron a:

Jeremi Carlos ‘N’

Genaro ‘N’

Ángel Daniel ‘N’

Jesús Javier ‘N’

Eric Daniel ‘N’

Menor de edad

Decomisos que se hicieron en Zapopan

Aparte de las detenciones se aseguraron 10 armas largas, tres armas cortas, cargadores, municiones, dosis de drogas sintéticas, dinero en efectivo, equipo táctico, celulares, cuatro motocicletas y dos vehículos.

¿A qué se dedica el grupo de “Los Deltas”?

Al grupo delictivo “Los Deltas” se le vincula con varios delitos, entre ellos robo, extorsión, narcomenudeo y homicidio. Los integrantes detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

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