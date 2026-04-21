Ni Zapopan ni Tlaquepaque: el municipio de Jalisco que reduce la espera del transporte a 10 minutos y estrena 21 unidades

Gracias a la añadidura de nuevas unidades, los tiempos de traslado se redujeron cerca de 30 minutos.

Gracias a la añadidura de nuevas unidades, los tiempos de traslado se redujeron cerca de 30 minutos. | Getty Images

El sistema de transporte público en Jalisco, a través de su ruta 5-B, ha sumado una mejora importante en la frecuencia de servicio con la incorporación de nuevas unidades que beneficia a un municipio en particular: El Salto.

A través de este ajuste, la frecuencia de paso en rutas clave se reduce de hasta 40 minutos a solo 10 minutos, lo que representa una mejora significativa en la movilidad diaria, especialmente en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

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¿Cuál es la nueva ruta en Jalisco?

La ampliación del servicio llega hasta el fraccionamiento Parques del Castillo, donde la ruta 5-B extiende su recorrido en aproximadamente 1.5 kilómetros. En este punto también se habilitó una base de espera con servicios como asientos y sanitarios, ubicada frente al Hospital Comunitario de El Salto.

Nuevas unidades, rutas y recorrido

Como parte de esta mejora, se incorporaron 21 unidades que operan en las rutas 5 y 5-B. Ambas conectan zonas habitacionales con puntos estratégicos como el Centro Universitario de Tonalá y la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero.

Ampliamos la Ruta 5-B de Mi Transporte Tren Ligero: 21 nuevas unidades fortalecen las rutas 5 y 5-B y extienden el servicio hasta Parques del Castillo (El Salto).



Frecuencia mejora de 40 a ~10 min. Más cobertura y mejor conexión con #MiTren y #MiMacro. pic.twitter.com/bnvEsezPJs — Siteur Jalisco (@SITEURJAL) April 11, 2026

La Ruta 5 mantiene su recorrido entre el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y Periférico Norte, mientras que la Ruta 5-B parte desde Parques del Castillo y sigue hacia Periférico Oriente, CUTonalá y la misma estación del tren.

Además, estas rutas permiten conexión con otros sistemas de transporte como Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico, lo que facilita traslados más integrados dentro de la ciudad.

¿Qué cambia para los usuarios?

El principal beneficio es la reducción en la frecuencia de paso, que ahora será de aproximadamente 10 minutos. Esto permite a las y los usuarios contar con un servicio más constante y predecible.

A esto se suma la posibilidad de realizar transbordos con un descuento del 50% en conexiones con otros sistemas del transporte público en Jalisco, lo que también representa un ahorro económico para quienes utilizan el transporte público de forma diaria.

Las unidades cuentan con capacidad para cerca de 80 pasajeros e incorporan características de accesibilidad como rampas, espacios para sillas de ruedas y señalización incluyente.

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