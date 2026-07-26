Concesionaria Volkswagen abre vacante en Zapopan, Jalisco, y el único requisito es tener secundaria: salario, actividades y cómo aplicar al empleo

Grupo NAOSA Volkswagen tiene abierta una vacante para trabajar como lavador y detallador de autos en su distribuidora ubicada en avenida Adolfo López Mateos Sur, colonia Las Fuentes, Zapopan, Jalisco. El puesto es de tiempo completo, con modalidad presencial, según detalla la oferta de empleo publicada en OCC, una de las bolsas de trabajo en línea más usadas en México.

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¿Qué ofrece la empresa, qué requisitos piden y cómo aplicar a la vacante en Volkswagen Zapopan?

El sueldo mensual ofrecido para el puesto de lavador y detallador de autos en VolksWagen Jalisco va de $13,000 a $13,500 pesos, más comisiones sobre un sueldo base, según detalla la publicación. La empresa aclara además que se realizan pagos semanales.

Además del sueldo base y las comisiones, la empresa ofrece:

prestaciones de ley

caja de ahorro

seguro de vida

médico interno gratuito

consulta psicológica con costo preferencial.

El puesto ofrece un sueldo mensual de entre $13,000 y $13,500 pesos. Entre las tareas del puesto está el lavado y detallado de vehículos. (LaylaBird/Getty Images)

¿Cuáles son las responsabilidades del puesto ofrecido en Jalisco?

Entre las tareas del puesto están lavar, secar, aspirar y detallar los vehículos según la fecha y hora de entrega programadas, así como estacionarlos en el área correspondiente de acuerdo con el layout de la distribuidora. También se debe reportar el avance y término de cada lavado, limpiar las unidades de exhibición y demostración en el piso de ventas, y mantener en buen estado los equipos de trabajo.

El horario de trabajo en esta compañía en Jalisco es de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm, y los sábados de 9:00 am a 2:00 pm.

De acuerdo con la publicación, el único requisito de escolaridad que pide la empresa es contar con secundaria terminada. Quienes cumplan con esto pueden aplicar directamente desde la plataforma OCC mediante el botón “Postularme” en la publicación.

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