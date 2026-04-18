Es oficial en Jalisco: anuncian reformas en dos rutas del Tren Ligero y partir de ahora cambia el servicio

El Gobierno de Jalisco anunció una importante inversión para mejorar el transporte público con las ampliaciones de las Rutas 5 y 5-B.

El Gobierno de Jalisco anunció una importante inversión para mejorar el transporte público con las ampliaciones de las Rutas 5 y 5-B. | SITEUR

El Gobierno de Jalisco, a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), oficializó la ampliación de la Ruta 5-B de Mi Transporte, extendiendo su recorrido 1.5 kilómetros adicionales hasta el fraccionamiento Parques del Castillo en El Salto para conectar el oriente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con la red del Tren Ligero.

Esta intervención responde a la estrategia de movilidad integral encabezada por la Coordinadora General de Gestión Integral del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, mediante una inversión de 378 millones de pesos destinada a la incorporación de 100 nuevas unidades Mercedes Benz para el sistema de alimentación. El ajuste operativo responde a una demanda histórica en los municipios de El Salto y Tonalá, integrando infraestructura de accesibilidad universal y conectividad estratégica con la Línea 1 y Mi Macro.

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¿Cuál es el nuevo recorrido de la Ruta 5-B de Mi Transporte en El Salto?

La Ruta 5-B ahora extiende su cobertura para dar servicio directo a los habitantes de Parques del Castillo. El SITEUR confirmó que las unidades circularán por las avenidas Castillo de Benavente, Castillo de Chapultepec y Castillo del Monzón, estableciendo su terminal definitiva en la glorieta ubicada en el cruce con Castillo de Belmonte.

Para comodidad de los usuarios, el Gobierno de Jalisco habilitó una base operativa equipada con asientos y sanitarios frente al Hospital Comunitario de El Salto, asegurando un punto de espera digno y seguro para quienes se desplazan hacia el Periférico Norte.

¿Cómo quedan los horarios y la frecuencia de paso de las Rutas 5 y 5-B en Jalisco?

Con la integración de 21 nuevas unidades, la eficiencia operativa de este corredor de transporte presenta un cambio radical en beneficio del usuario. La Secretaría de Transporte ha establecido los siguientes lineamientos de servicio para este 2026:

Frecuencia de paso: El tiempo de espera se reduce de 40 minutos a solo 10 en el tramo donde ambas rutas se complementan.

El tiempo de espera se reduce de en el tramo donde ambas rutas se complementan. Capacidad de carga: Cada unidad Mercedes Benz permite el traslado de hasta 80 pasajeros , reduciendo las aglomeraciones en horas pico.

Cada unidad Mercedes Benz permite el traslado de hasta , reduciendo las aglomeraciones en horas pico. Conectividad académica: Ambas rutas mantienen su escala en el CUTonalá de la Universidad de Guadalajara.

Red de Transporte Área Metropolitana de Guadalajara Así queda la red de transporte del Área Metropolitana de Guadalajara con las ampliaciones de las rutas 5 y 5-B. (SITEUR)

¿Qué beneficios de transbordo y conexión ofrece SITEUR en estas rutas de Jalisco?

El Director General del SITEUR, Amílcar López Zepeda, destacó que el objetivo es consolidar un sistema de transporte interconectado. Los usuarios de las rutas 5 y 5-B acceden a los siguientes beneficios de infraestructura y costo:

Descuento por transbordo: Al utilizar la tarjeta Mi Movilidad, el pasajero recibe un 50% de descuento automático al transbordar a la Línea 1 del Tren Ligero en la estación Periférico Norte. Conexión masiva: Las unidades facilitan el acceso a Mi Macro Calzada (Estación Independencia Norte) y al tramo de Mi Macro Periférico (de Los Conejos a Periférico Norte). Accesibilidad Universal: Las unidades están equipadas con rampas, guías podotáctiles, placas en sistema Braille y espacios exclusivos para sillas de ruedas.

Guía de usuario: Rutas, destinos y puntos de conexión

Para optimizar su trayecto durante este 2026, el Gobierno de Jalisco habilitó dos corredores estratégicos que conectan directamente con la red troncal del Tren Ligero:

Ruta 5 (Corredor Aeropuerto): Sale desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (con paradero a pocos metros de las llegadas nacionales), recorre el nuevo Periférico de Tonalá y finaliza en la Estación Periférico Norte de la Línea 1 .

Sale desde el (con paradero a pocos metros de las llegadas nacionales), recorre el nuevo Periférico de Tonalá y finaliza en la . Ruta 5-B (Corredor El Salto): Inicia en el fraccionamiento Parques del Castillo (frente al Hospital Comunitario de El Salto), cruza el Periférico Oriente y el CUTonalá, hasta conectar con la Estación Periférico Norte de la Línea 1.

La Secretaría de Transporte y el SITEUR mantienen la vigilancia operativa para asegurar que se cumpla la meta de beneficiar a más de 52 mil usuarios diarios en la zona oriente del Área Metropolitana de Guadalajara.

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