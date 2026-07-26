Huracán Genevieve: capacidad destructiva del ciclón “monstruo”

El huracán Genevieve se mueve por el océano Pacífico de manera muy peligrosa y debido a su gran tamaño ya es considerado un ciclón “monstruo”, los cuales son temibles y también cada vez más comunes debido al calentamiento de la tierra.

Los huracanes son fenómenos naturales devastadores y dependiendo su categoría será su fuerza y nivel de peligrosidad para la vida humana y animal que habita en las costas.

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¿Cómo son los huracanes “monstruo”?

Los huracanes “monstruo” son ciclones muy fuertes y aunque este término no oficial, sirve para apodar a los ciclones tropicales que se intensifican en pocas horas gracias a aguas marinas cálidas y tienen vientos catastróficos.

¿Cuándo se le considera un “monstruo” a un huracán?

Este término pude usarse a partir de que el huracán alcanza la categoría 3, pero es más recurrente cuando llega a categoría 4 y 5. Las características que tiene cada uno de ellos es la siguiente:

Huracán categoría 3 : Los hogares presentan daños considerables

: Los hogares presentan daños considerables Huracán categoría 4 : Las casas sólidas sufren daños graves, los postes de luz se caen y los cortes de luz duran semanas. Sus vientos van de 209 a 251 km/h

: Las casas sólidas sufren daños graves, los postes de luz se caen y los cortes de luz duran semanas. Sus vientos van de 209 a 251 km/h Huracán categoría 5: Gran porcentaje de viviendas con estructura de madera quedarán destruidas, los cortes durarán semanas y la zona donde impacte probablemente sea inhabitable durante semanas

Recomendaciones ante un huracán “monstruo”

En caso de que se presente un huracán “monstruo” o de gran categoría se recomienda a la población resguardarse o acudir a un refugio, así como prepararse con mochila de emergencias y comprar suministros.

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