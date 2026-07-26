Beca Rita Cetina de primaria: el depósito de $2,500 está previsto para agosto 2026, este es el error que cometen muchos beneficiarios al querer cobrarlo

La Secretaría de Educación Pública (SEP) prepara el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de Primaria para agosto de 2026, cuando se hará el único depósito por ciclo escolar de $2,500 pesos por cada niño o niña inscrita en una primaria pública de México. El apoyo está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares, por lo que se entrega antes del inicio de clases.

Aunque la SEP todavía no ha confirmado de manera oficial la fecha exacta ni el mecanismo de dispersión para esta beca de primaria en agosto, todo indica que seguirá el mismo esquema que ya se usa en otras Becas Bienestar: el pago por orden alfabético.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿De quién es el apellido que cuenta para cobrar la beca?

Aquí está un error común entre los beneficiarios: muchos asumen que el orden de pago se define por el apellido de la alumna o el alumno, lo que suele provocar confusiones entre las familias.

De acuerdo con la propia Secretaría de Bienestar, para la Beca Rita Cetina el depósito se hace según el apellido de la madre, el padre, tutora o tutor, es decir, del titular de la tarjeta donde se recibe el apoyo.

¿Qué es la Beca Rita Cetina para primaria?

La Beca de Educación Básica “Rita Cetina” es una “beca de apoyo para uniformes y útiles, para estudiantes inscritos en primarias públicas de México”, detalla en la página web oficial. El apoyo otorgado es de un solo pago por ciclo escolar que alcanza los $2,500 MXN por estudiante inscrito.

Ante el próximo depósito, recuerda que el orden de pago depende del apellido de quien figura como titular de la tarjeta, no del niño o niña.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.