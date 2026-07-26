Fiesta patronal de Cocula acaba en tragedia tras explosión en quema del torito

La fiesta patronal de Santiago Apóstol, en la iglesia de la Virgen de Guadalupe de la localidad de Real del Limón, municipio de Cocula, en Guerrero, terminó en tragedia, luego de que se registrara una explosión en la denominada quema del torito.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 21:00 horas del sábado 25 de julio, en el atrio del templo católico local y dejaron un saldo de tres mujeres muertas y al menos 12 heridos, la mayoría con quemaduras considerables.

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¿Cómo fue la explosión en Cocula?

La tragedia habría ocurrido cuando una chispa del torito alcanzó un depósito provisional de pirotecnia ubicado a un costado de la iglesia. En el video se puede observar cómo el hombre que carga la estructura recorre el patio del templo cuando de un momento a otro se presenta un estallido y luego de escuchan gritos y personas llorando.

🔥 Explosión de pirotecnia deja muertos y decenas de heridos



Una explosión de pirotecnia almacenada en una iglesia de la comunidad Real del Limón, en Cocula, #Guerrero, dejó más de 35 personas heridas y al menos tres fallecidas.



De acuerdo con reportes preliminares, el… pic.twitter.com/ZLkw15gLZQ — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 26, 2026

Las imágenes compartidas por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero muestran cómo la explosión de pirotecnia destruyó parte de la fachada de la iglesia, así como mesas y sillas.

¿Qué dijo el gobierno de Guerrero tras la explosión?

A través de sus redes sociales, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, señaló que los servicios de emergencia se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos y se encontraba en coordinación con las autoridades correspondientes para atender a las personas afectadas.

Estamos atendiendo los hechos registrados en la comunidad de Real del Limón, municipio de Cocula.



Desde el primer momento, instruí a @PC_Guerrero, así como a los cuerpos de emergencia, para trasladarse de inmediato al lugar, brindar la atención necesaria y dar seguimiento… — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) July 26, 2026

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