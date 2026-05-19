Giro radical en el transporte de Jalisco: arranca el servicio gratuito ‘Guadalajara te lleva’ en estas colonias

Las dificultades de traslado para miles de personas en el norte de la capital jalisciense comienzan a quedar en el pasado. Este miércoles, diversas autoridades presentaron un ambicioso programa de movilidad que promete transformar la conectividad de sectores históricamente afectados por la falta de transporte eficiente hacia los corredores masivos de la ciudad.

El proyecto busca facilitar el enlace con sistemas neurálgicos como el Tren Ligero y Mi Macro Periférico. Los habitantes de zonas como Huentitán y Lomas del Paraíso ahora cuentan con una alternativa directa para realizar sus traslados cotidianos sin costo alguno.

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Rutas y paradas de Guadalajara te lleva en el norte de Guadalajara

La estrategia contempla recorridos específicos para maximizar la cobertura en las zonas de intervención. La primera ruta, enfocada en Huentitán, conecta puntos estratégicos como Volcán Fujiyama con la Calzada Independencia, cubriendo un trayecto de siete kilómetros en un tiempo estimado de 36 minutos.

Por otro lado, la ruta de Lomas del Paraíso enlaza la zona de Volcán Ixtepetl directamente con la estación Periférico Norte de la Línea 1 del Tren Ligero. Este recorrido es más extenso, con 16.2 kilómetros de longitud, y permite a los vecinos integrarse a la red ferroviaria metropolitana en aproximadamente 42 minutos de viaje.

En total, el sistema dispone de 92 paradas oficiales distribuidas entre ambos trayectos para asegurar que el beneficio llegue al corazón de las colonias. Es importante destacar que el proyecto se consolidó tras peticiones ciudadanas y se mantiene bajo la supervisión del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

¿Cómo funciona el transporte gratuito en Jalisco?

La implementación de este esquema responde a una necesidad latente de conectividad en al menos 15 colonias del norte de la ciudad. El servicio opera mediante dos rutas alimentadoras diseñadas para acercar a los usuarios a los principales nodos de transporte de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) de forma ágil.

De acuerdo con los lineamientos del programa, las unidades cuentan con equipamiento de aire acondicionado para garantizar traslados más cómodos. La frecuencia de paso se estima entre 15 y 20 minutos, lo que permite una planificación más efectiva para los pasajeros que requieren transbordar hacia las líneas masivas de movilidad estatal.

El sistema funciona todos los días de la semana en un horario de 5:30 a 20:00 horas. Esta medida busca reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de vida de aproximadamente 63 mil habitantes que, hasta hace poco, enfrentaban serios rezagos en las opciones de transporte público.

Impacto social y presupuesto del programa de transporte en Jalisco

La puesta en marcha de esta iniciativa pretende convertirse en un pilar de movilidad para los sectores populares tapatíos. Se estima que la demanda diaria alcance los dos mil 200 pasajeros, quienes podrán ahorrar en sus gastos diarios de traslado gracias a la naturaleza gratuita de estas rutas alimentadoras iniciales.

Para la ejecución de esta fase, se destinó una inversión inicial de 8.1 millones de pesos. Dichos recursos se aplicaron íntegramente en la adquisición de la flotilla de 10 unidades y en la adecuación de la infraestructura básica necesaria para las paradas y señalética, priorizando siempre la operatividad.

Las autoridades locales indicaron que este modelo podría expandirse a otras zonas con deficiencias similares de conectividad en el futuro. Por ahora, el enfoque principal es consolidar la operación en el norte de Guadalajara y garantizar que las familias jaliscienses cuenten con opciones de transporte dignas y accesibles en sus traslados de cada día.

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