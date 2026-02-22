Reportan hombres armados en aeropuerto de Guadalajara y en centrales de autobuses

Tras el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), videos que ya circulan en redes sociales muestran cómo hombres armados habrían tomado el aeropuerto de Guadalajara.

Medios locales y nacionales también reportan que diferentes centrales de autobuses de Jalisco fueron tomadas por miembros del crimen organizado.

🚨 Sicarios toma en el aeropuerto de Guadalajara tras reportes sobre el abatimiento de #ElMencho



📹 @jorgegogdl



En diversas imágenes compartidas se puede también cómo un avión estacionado en el aeropuerto de Guadalajara está incendiándose, mientras que pasajeros se resguardan en otra aeronave.