VIDEO: Zona hotelera de Puerto Vallarta en alerta máxima por quema de vehículos y negocios

Reportan hombres armados en aeropuerto de Guadalajara y en centrales de autobuses

Hombres armados habrían tomado el aeropuerto de Guadalajara e incendiado algunas aeronaves; imágenes y videos conmocionan redes.

Seguridad

Escrito por: Adriana Pacheco

Tras el presunto abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), videos que ya circulan en redes sociales muestran cómo hombres armados habrían tomado el aeropuerto de Guadalajara.

Medios locales y nacionales también reportan que diferentes centrales de autobuses de Jalisco fueron tomadas por miembros del crimen organizado.


En diversas imágenes compartidas se puede también cómo un avión estacionado en el aeropuerto de Guadalajara está incendiándose, mientras que pasajeros se resguardan en otra aeronave.

Jalisco

