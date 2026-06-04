Es oficial en Querétaro: anuncian nueva medida en Pedro Escobedo que impactará en las mujeres del municipio

Autoridades de los tres niveles de gobierno podrían participar en mesas de trabajo permanentes para reforzar la atención a mujeres que enfrentan violencia familiar en el municipio de Pedro Escobedo en Querétaro.

La iniciativa fue presentada por la diputada local Sully Mauricio Sixtos, quien planteó reuniones periódicas entre dependencias municipales, estatales y federales para coordinar acciones de prevención, atención y acompañamiento.

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¿Por qué buscan reforzar la atención a las mujeres en Pedro Escobedo?

La medida surge en un contexto donde la violencia familiar continúa entre los delitos con mayor incidencia en distintas regiones de Querétaro, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Uno de los principales retos es que muchas mujeres viven en comunidades alejadas de la cabecera municipal, donde se concentran la mayoría de los servicios de atención.

En estos casos, trasladarse para recibir apoyo psicológico, asesoría jurídica o acompañamiento puede representar gastos adicionales y dificultades para salir de sus hogares.

Por ello, las mesas de trabajo buscarían acercar estos servicios directamente a las comunidades y facilitar el contacto con las autoridades encargadas de brindar apoyo y orientación.

¿En qué consiste la nueva medida anunciada para Pedro Escobedo?

La propuesta contempla instalar mesas de trabajo permanentes que se realizarían cada 15 días en comunidades del municipio donde existe mayor necesidad de atención.

El objetivo es escuchar directamente a las mujeres, identificar problemáticas específicas y coordinar acciones entre distintas dependencias para mejorar la respuesta institucional ante casos de violencia familiar.

El Fiscal General del Estado de Querétaro, Víctor Antonio De Jesús Hernández, sostuvo una reunión con la diputada local por el municipio de Pedro Escobedo, Sully Yanira Mauricio Sixtos, con el objetivo de fortalecer los canales de comunicación y coordinación interinstitucional.… pic.twitter.com/9d7vfN9udh — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) May 6, 2026

¿Qué autoridades participarían en estas mesas de trabajo?

La diputada señaló que la invitación está dirigida a representantes de los tres niveles de gobierno.

Entre las instituciones convocadas se encuentran:

Ayuntamiento de Pedro Escobedo

Fiscalía General del Estado de Querétaro

Dependencias del Gobierno estatal

Autoridades federales relacionadas con la atención a mujeres

¿Qué apoyos se busca fortalecer para las mujeres?

De acuerdo con la propuesta, las mesas de trabajo permitirían reforzar servicios y mecanismos de atención para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

Entre los temas prioritarios destacan:

atención integral

apoyo psicológico

orientación jurídica

acceso a la justicia

acciones de prevención de la violencia familiar

Además, las reuniones servirían para detectar necesidades específicas en cada comunidad y canalizar casos que requieran atención especializada.

Dos propuestas clave a futuro

Como parte de esta estrategia, la legisladora también propuso avanzar en la creación de una Secretaría Municipal de las Mujeres en Pedro Escobedo.

La intención es contar con una instancia especializada que coordine programas y acciones dirigidas a este sector de la población.

Asimismo, planteó la realización de mesas comunitarias de diálogo en colonias y localidades para mantener comunicación directa con las habitantes y conocer las problemáticas que enfrentan en su día a día.

¿Dónde pueden buscar apoyo las mujeres de Pedro Escobedo?

Actualmente, las mujeres del municipio cuentan con servicios de atención a través del Instituto Municipal de las Mujeres de Pedro Escobedo.

De acuerdo con información oficial, esta instancia ofrece:

atención psicológica

asesoría jurídica

orientación para prevenir la violencia

canalización a instituciones especializadas

acompañamiento y seguimiento de casos

El Instituto Municipal de las Mujeres se encuentra en Calle Niños Héroes número 5, en la zona Centro de Pedro Escobedo. El horario de atención es de lunes a viernes, de las 8:30 a las 16:00 horas.. También cuenta con el teléfono 442 628 7749, extensión 2009, para brindar orientación a las usuarias.

A nivel estatal, también está disponible la línea Tel Mujer 800 008 3568, un servicio del Instituto Queretano de las Mujeres que ofrece orientación y canalización en casos relacionados con violencia de género.

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