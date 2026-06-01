Es ley: aprueban dictamen en Querétaro y a partir de ahora exigirán este documento a prestadores de servicios turísticos

La LXI Legislatura del Estado de Querétaro aprobó reformas estructurales para reconfigurar el turismo y blindar la preservación del patrimonio cultural en la entidad. El plan impone un estricto ordenamiento en los establecimientos comerciales formales.

La diputada Adriana Meza impulsó los dictámenes de regularización turística desde la Comisión de Turismo. Las nuevas disposiciones legislativas imponen revisiones físicas obligatorias a los establecimientos del sector comercial.

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¿Qué documento deben tramitar los negocios de turismo en Querétaro?

El Congreso estatal avaló con 24 votos a favor las modificaciones que pretenden combatir la competencia desleal y ordenar los parajes turísticos en Querétaro. Las inspecciones administrativas vigilarán que los establecimientos cumplan con los estándares de seguridad de los visitantes.

Los comercios dedicados a los servicios de hospedaje, guías y recorridos de recreación deberán cumplir los siguientes lineamientos:

Obtener la licencia de funcionamiento: tramitar el documento oficial indispensable ante el ayuntamiento correspondiente para acreditar la formalidad del negocio.

tramitar el documento oficial indispensable ante el ayuntamiento correspondiente para acreditar la formalidad del negocio. Acreditar estándares de calidad: someter el establecimiento a las inspecciones de control comercial y normatividad municipal vigentes.

someter el establecimiento a las inspecciones de control comercial y normatividad municipal vigentes. Evitar clausuras inmediatas: exhibir los permisos vigentes en un lugar visible para los inspectores viales y de protección civil que ejecutan las supervisiones.

¿Cómo impactará la nueva declaratoria de patrimonio cultural en Querétaro?

El pleno legislativo emitió un exhorto para que el Titular del Poder Ejecutivo de Querétaro valore y formalice la conservación de las manifestaciones históricas regionales. La medida busca incentivar la derrama económica mediante el denominado turismo cultural sostenible.

La iniciativa incorpora mecanismos de protección comunitaria enfocados en consolidar la identidad del estado a partir de las siguientes pautas:

Declarar el patrimonio inmaterial: reconocer formalmente a la “Peregrinación de los Farolitos en Honor a la Virgen de Guadalupe” del municipio de San Juan del Río.

reconocer formalmente a la “Peregrinación de los Farolitos en Honor a la Virgen de Guadalupe” del municipio de San Juan del Río. Preservar la tradición histórica: proteger la manifestación comunitaria vigente desde el 19 de enero de 1949 para transmitirla a las nuevas generaciones.

proteger la manifestación comunitaria vigente desde el 19 de enero de 1949 para transmitirla a las nuevas generaciones. Garantizar el acceso público: promover los recorridos y celebraciones religiosas de la zona sin intermediarios y sin costo alguno para las familias queretanas.

Los comerciantes y prestadores de servicios de la entidad deben tramitar la actualización de sus registros municipales para evitar multas administrativas por omisión. Los dueños de comercios tienen que revisar los plazos de regularización fiscal en las plataformas oficiales para asegurar la continuidad de sus operaciones sin contratiempos jurídicos.

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