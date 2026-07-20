El Pueblo Mágico que queda a 2 horas de Querétaro: cascadas, miradores y camping sin gastar de más

Pinal de Amoles es un Pueblo Mágico de Querétaro con construcciones de techos rojos a dos aguas que encanta a los visitantes por su naturaleza. Ubicado en el municipio del mismo nombre, en una de las partes más altas de la Sierra Gorda Queretana, este destino está rodeado de bosques de coníferas.

Según Google Maps, el trayecto desde Santiago de Querétaro hasta Pinal de Amoles toma alrededor de 2 h 26 min (144 km) por la ruta más rápida, vía QRO 100 y la carretera Jalpan de Serra - San Juan del Río. Por su cercanía a la ciudad, este Pueblo Mágico es una excelente opción para descansar del ruido urbano y adentrarse en la naturaleza.

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Cascadas, miradores y más: ¿Qué hacer en Pinal de Amoles?

Este Pueblo Mágico de Querétaro cuenta con varios puntos panorámicos destacados. La Puerta del Cielo es el punto más alto de la carretera en Querétaro, ubicado en el km 135.5 de la carretera San Juan del Río - Xilitla, junto a la brigada contra incendios; ahí la vista se funde con las nubes.

Por su parte, el Mirador de Cristal es un punto panorámico con piso de cristal, una altura de 120 metros y ofrece vistas de amaneceres y atardeceres.

El Mirador Cuatro Palos se encuentra a más de 2,700 metros sobre el nivel del mar y es recomendado para visitar al amanecer, cuando se puede contemplar el mar de nubes disipándose.

En cuanto a caídas de agua, la Cascada El Chuveje es una de las más altas de México, con más de 30 metros de altura. Los visitantes que lleguen a la cascada pueden aprovechar de acampar junto al río. La entrada a esta cascada se ubica cerca del km 160 rumbo a Jalpan, y se puede acceder en cualquier vehículo, ya que aunque el camino no está pavimentado, se encuentra en buena condición. La Cascada El Salto requiere bajar 359 escalones para llegar, y tiene una caída de agua de 35 metros en un entorno verde y sereno.

Cerca de Pinal de Amoles también se encuentra la entrada al Río Escanela, en el km 155 aproximado de la misma carretera. A diferencia del acceso a Chuveje, para llegar al Río Escanela se sugiere usar un vehículo todo terreno o contratar un servicio especializado, debido a las condiciones del camino.

¿Qué otras actividades hay para hacer en Pinal de Amoles?

El sitio web oficial del destino también destaca algunos de los sitios imprescindibles para visitar en Pinal de Amoles:

Cañón del Infiernillo , una formación natural

, una formación natural Exconvento de Bucareli , descrito como un castillo medieval en medio de la sierra

, descrito como un castillo medieval en medio de la sierra Cueva del Judío , con formaciones geológicas

, con formaciones geológicas Cueva de los Riscos , con una ruta de senderismo para exploradores

, con una ruta de senderismo para exploradores Cañón de la Angostura, donde el agua ha esculpido el paisaje

Otras actividades recomendadas para hacer en este lugar de Querétaro incluyen visitar las misiones de La Purísima Concepción de Bucareli y de Nuestra Señora de Ahuacatlán de Guadalupe, hacer caminatas y senderismo por los bosques, recorrer las calles empedradas del centro histórico, y probar el licor de manzana característico de la zona.

Por el municipio cruzan dos ríos importantes: el Extoraz y el Río Escanela, que atraviesa las localidades de Escanela, Escanelilla y Ahuacatlán, y desemboca en la presa de Jalpan de Serra. En la zona también hay pequeños manantiales dispersos, y existen zonas para acampar en los alrededores, aunque se recomienda ir bien abrigado, ya que la temperatura en esta zona serrana es baja prácticamente todo el año.

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