Confirmado en Aguascalientes: habrá cierres en avenida Mahatma Gandhi a partir del 28 de julio y esto debes saber para circular

En el sur de Aguascalientes, la avenida Mahatma Gandhi, una de las más transitadas de la ciudad, sufrirá cambios en su circulación a partir del próximo 28 de julio.

De acuerdo con la licitación publicada por el Gobierno de Aguascalientes, los trabajos abarcarán ambos sentidos de la avenida. Por ahora, todavía no se ha detallado si habrá un cierre total, reducciones de carril o algún operativo especial para ordenar la circulación.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué tramo de avenida Mahatma Gandhi será intervenido?

La obra busca renovar el pavimento con concreto hidráulico, un material que ya se ha utilizado en otras vialidades de Aguascalientes por su resistencia y duración.

Los trabajos abarcarán el tramo que va de la calle Enrique Olivares Santana hasta la incorporación con la Carretera Federal 45 Sur, una de las principales entradas y salidas de la ciudad.

De acuerdo con la información difundida sobre la licitación, la obra está prevista en los dos sentidos de la avenida. Sin embargo, todavía no se ha precisado si las dos calzadas cerrarán al mismo tiempo o si la obra avanzará por carriles y etapas.

Mientras las autoridades dan a conocer el operativo vial, podrían presentarse afectaciones en los siguientes puntos:

Avenida Mahatma Gandhi

Cruce con Enrique Olivares Santana

Incorporación hacia la Carretera 45 Sur

Entradas y salidas de comercios y colonias cercanas

¿Cuándo comenzarán los trabajos?

El fallo de la licitación está programado para el 27 de julio, mientras que el arranque de la obra se contempla para el martes 28. Desde ese día podrían comenzar las reducciones de carriles o los primeros cortes a la circulación.

Hasta ahora no se ha informado cuánto durarán las afectaciones viales, en qué horario trabajará la maquinaria ni si habrá cierres nocturnos. Los detalles deberán confirmarse en los avisos que publiquen las autoridades estatales antes del inicio de la intervención.

¿Qué deben considerar los conductores antes de circular?

Antes de circular por la zona, será importante:

Salir con más tiempo

Evitar el tramo cuando no sea indispensable

Revisar el estado del tránsito antes de iniciar el recorrido

Respetar los señalamientos colocados alrededor de la obra

Reducir la velocidad al pasar cerca de trabajadores y maquinaria

No ingresar a carriles o espacios delimitados

Además, antes de salir se pueden revisar el portal de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Aguascalientes y su página oficial de Facebook, donde podrían publicarse cierres, reducciones de carril y avances de la obra.

¿Qué otras obras ya están en marcha en Aguascalientes?

La zona ya tiene otra obra en proceso sobre la calle de los Arellano, entre avenida Mahatma Gandhi y la Carretera 45 Sur. De acuerdo con el portal oficial de Obras Públicas, ahí se colocan pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, y la conclusión está programada para el 1 de septiembre de 2026.

Al coincidir ambos trabajos, el tránsito en el sur de la ciudad podría aumentar, sobre todo durante los horarios de entrada y salida de escuelas y centros de trabajo.

La rehabilitación de avenida Mahatma Gandhi también se suma a otros proyectos que avanzan en distintos puntos del estado, entre ellos:

Construcción del Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Pabellón de Arteaga

Regeneración de Boulevard San Marcos

Rehabilitación de Tercer Anillo al poniente

Repavimentación de distintas vialidades

Ampliación de carriles en Boulevard Luis Donaldo Colosio

Preparativos para construir el libramiento carretero oriente

Además, en junio terminó la rehabilitación del camellón central de Mahatma Gandhi, entre Convención de 1914 y avenida Aguascalientes. Esa obra incluyó guarniciones, un andador, iluminación y áreas verdes, pero es distinta a los trabajos que comenzarán el 28 de julio.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.