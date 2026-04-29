Es oficial en Querétaro: comisión prepara sanciones de hasta 15 años de prisión a los padres que hagan esto con sus hijos

Un cambio importante en la legislación avanza en Querétaro y podría derivar en sanciones severas para quienes obliguen a menores a vivir en condiciones similares a un matrimonio.

La medida forma parte de una iniciativa que se analiza en el Congreso local para castigar la llamada cohabitación forzada, una práctica que, aunque no siempre se formaliza legalmente, continúa ocurriendo en distintos contextos.

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¿Qué conducta será sancionada?

De acuerdo con el dictamen queretano, se considera cohabitación forzada el hecho de obligar, presionar o inducir a una persona, especialmente menores de edad, a vivir con otra como si fuera una relación de pareja, incluso sin consentimiento.

Esto incluye situaciones en las que padres, familiares u otras personas:

Forzan la unión con otra persona

Gestionan o acuerdan la convivencia

Presionan para que se mantenga una relación similar al matrimonio

Padres denuncian abuso sexual en kinder de Yucatán El objetivo es frenar una práctica que sigue ocurriendo de manera informal en algunas comunidades. (Getty Images)

¿Cuáles serían las sanciones?

La iniciativa plantea castigos severos para quienes incurran en esta práctica:

De 8 a 15 años de prisión

Multas de mil a 2 mil 500 días

Además, las penas podrían aumentar si se presentan agravantes como:

Que la víctima pertenezca a comunidades indígenas o afromexicanas

Que exista parentesco entre las personas involucradas

¿Por qué se impulsa esta ley?

El objetivo es frenar una práctica que, aunque prohibida en su forma legal (como el matrimonio infantil), sigue ocurriendo de manera informal en algunas comunidades de Querétaro y todo México.

Legisladores señalaron que, en muchos casos, son los propios padres quienes obligan a sus hijos a unirse con otra persona, lo que vulnera sus derechos y limita su desarrollo. Con esta reforma, se busca cerrar ese vacío legal y sancionar directamente estas conductas.

¿Qué sigue para la iniciativa?

El dictamen ya fue aprobado en comisión, por lo que deberá continuar su proceso legislativo antes de convertirse en ley. De avanzar, Querétaro se sumaría a los estados que buscan sancionar de forma más estricta este tipo de prácticas.

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