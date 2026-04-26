Giro radical en estos municipios de Querétaro: anuncian medida que cambia la atención y protección a mujeres

La iniciativa fue presentada por la diputada Sully Mauricio Sixtos. | Facebook Sully Mauricio Sixtos

Una iniciativa presentada en la Sexagésima Primera Legislatura de Querétaro plantea un cambio estructural en la forma en que los municipios atienden y protegen a las mujeres.

El acuerdo, impulsado por la diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, propone extinguir los Institutos Municipales de las Mujeres y, en su lugar, crear Secretarías de la Mujer dentro de la administración pública centralizada.

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¿Cuáles son los municipios de Querétaro que cambiarían la atención a mujeres?

Según se lee en la iniciativa, se exhorta a diferentes municipios de Querétaro a extinguir el Instituto municipal de las Mujeres para crear en su lugar una Secretaría de la Mujer.

Conforme al texto legislativo, los municipios queretanos a cuyos ayuntamientos se propone crear estas secretarías son:

Huimilpan

El Marqués

Pedro Escobedo

Colón

Cadereyta de Montes

Tolimán

Peñamiller

Pinal de Amoles

Jalpan de Serra

Arroyo Seco

Landa de Matamoros

San Joaquín

Amealco de Bonfil

¿Por qué se busca eliminar los Institutos Municipales de las Mujeres?

De acuerdo con la iniciativa, los institutos municipales —generalmente organismos descentralizados o de menor rango— han enfrentado limitaciones importantes en su capacidad de coordinación y su incidencia, lo que se traduce en políticas fragmentadas, insuficientes y, en algunos casos, únicamente declarativas.

Además, conforme a lo que se lee en el documento presentado en la Legislatura de Querétaro, se identifican problemáticas crecientes en los municipios, como el aumento en denuncias por violencia familiar y de género, desigualdad en el acceso de las mujeres a servicios y una integración deficiente de la perspectiva de género en la planeación municipal.

La iniciativa plantea que la creación de una Secretaría de la Mujer en estos municipios de Querétaro permitiría elevar el nivel institucional de las políticas de género y la dependencia tendría mayor capacidad de gestión, coordinación y ejecución.

Conforme al proyecto, la Secretaría dependería del presidente municipal, lo que facilitaría su funcionamiento y permitiría una mayor capacidad de gestión y el cumplimiento de las obligaciones.

En caso de aprobarse, los recursos financieros, materiales, técnicos y humanos de los actuales institutos serían transferidos a las nuevas Secretarías de la Mujer, con el objetivo de consolidar una estructura más eficiente y mejorar la atención a las mujeres en los municipios de Querétaro.

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