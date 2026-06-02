Giro radical en escuelas de Querétaro: avanza iniciativa para frenar el uso de la inteligencia artificial en menores

La Comisión de Educación y Cultura aprobó reformas a la Ley de Educación en Querétaro para frenar el uso nocivo de la inteligencia artificial en las escuelas. El plan busca erradicar el ciberbullying contra menores.

Los legisladores modificaron el marco normativo escolar para vigilar la interacción digital y el manejo de herramientas tecnológicas en los planteles educativos del estado.

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¿En qué consiste la nueva regulación de la inteligencia artificial en las escuelas de Querétaro?

La reforma establece protocolos de prevención para impedir que los estudiantes utilicen herramientas digitales que vulneren la integridad de sus compañeros. El sistema educativo de Querétaro busca blindar la convivencia escolar ante la proliferación de contenidos manipulados que circulan en redes sociales y grupos de mensajería.

Las autoridades escolares deberán aplicar las siguientes directrices de control tecnológico en los centros educativos:

Modificar los manuales de convivencia para prohibir explícitamente el uso de aplicaciones de inteligencia artificial que generen contenido denigrante o falso sobre otros alumnos.

que generen contenido denigrante o falso sobre otros alumnos. Establecer bloqueos en las redes de Internet de los planteles para restringir el acceso a plataformas de manipulación audiovisual no autorizadas.

de los planteles para restringir el acceso a plataformas de manipulación audiovisual no autorizadas. Ejecutar programas de formación para que los maestros identifiquen de forma temprana casos de ciberbullying generado con tecnología.

La Comisión de Educación aprobó reformas a la Ley de Educación para prevenir el ciberbullying a niñas, niños y adolescentes#LegislaturaQueretaro#DiferentesVisionesUnObjetivo#ConDialogoLegislativoQueretaroCrecehttps://t.co/ctvApc8vNM pic.twitter.com/M9TPUwgFKn — LEGISLATURA QUERÉTARO (@Legislatura_Qro) May 26, 2026

¿Cómo protegerán a los estudiantes de Querétaro ante el mal uso de la tecnología?

Las nuevas disposiciones legales empoderan a las instituciones para intervenir en conflictos digitales que afecten el entorno de aprendizaje. El marco jurídico obliga a las escuelas a transparentar el uso de datos y supervisar que el progreso tecnológico no se convierta en una herramienta de destrucción personal para la niñez.

Los padres de familia y directivos de Querétaro deben coordinar las siguientes acciones de resguardo bajo el nuevo esquema legal:

Denunciar agresiones digitales: reportar de inmediato ante la dirección escolar cualquier material videográfico o fotográfico alterado que circule en la comunidad estudiantil.

reportar de inmediato ante la dirección escolar cualquier material videográfico o fotográfico alterado que circule en la comunidad estudiantil. Supervisar dispositivos móviles: vigilar los equipos electrónicos personales de los menores para asegurar que el uso de la inteligencia artificial se limite a fines pedagógicos y académicos autorizados.

vigilar los equipos electrónicos personales de los menores para asegurar que el uso de la inteligencia artificial se limite a Solicitar talleres preventivos: acceder a las jornadas de alfabetización digital y ética tecnológica que impartirá el gobierno estatal en los municipios.

bullying SEP.jpg Así funciona el protocolo de la SEP contra el bullying. (Getty Images)

¿Cuáles son las sanciones penales por el mal uso de la inteligencia artificial en Querétaro?

La regulación en las aulas se complementa con el marco penal del estado, donde en noviembre pasado el pleno legislativo tipificó como delito grave la manipulación de contenido audiovisual sin consentimiento. La reforma sanciona severamente la creación o comercialización de montajes con fines explícitos para mandar un mensaje contundente sobre el respeto a la dignidad humana.

Las personas que utilicen herramientas tecnológicas para agredir la intimidad de terceros enfrentarán las siguientes consecuencias:

Condena de tres a seis años de prisión por generar, difundir o vender imágenes íntimas falsificadas con herramientas digitales.

por generar, difundir o vender imágenes íntimas falsificadas con herramientas digitales. Perseguir de oficio la propagación de material videográfico manipulado en redes sociales, de acuerdo con las adiciones al Código Penal aprobadas.

de material videográfico manipulado en redes sociales, de acuerdo con las adiciones al Código Penal aprobadas. Presentar denuncias formales ante el Ministerio Público para activar los mecanismos de protección contra la pornovenganza digital.

Los padres de familia deben revisar de forma periódica las configuraciones de seguridad en los teléfonos celulares de los menores para evitar la descarga de aplicaciones de edición profunda que sustraigan datos biométricos. Los tutores tienen que fomentar la cultura de la denuncia ante cualquier sospecha de acoso digital para detener la cadena de difusión de material manipulado.

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