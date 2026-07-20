Tormenta tropical Fausto: fecha en que se convertirá en huracán y qué estados afectará

La tormenta tropical Fausto se ubica en el océano Pacífico y de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se convertirá en un huracán categoría 2.

Los huracanes son las tormentas más poderosas de la naturaleza y representan una amenaza para las personas y los bienes, por sus fuertes vientos, olas enormes e intensas lluvias.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), el agua, es la principal amenaza, por la marejada ciclónica cuando un huracán se acerca a costa.

👉🏻El centro de la #TormentaTropical #Fausto se localiza a más de mil kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



👉🏻 Debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para #México. pic.twitter.com/SIZLU6pHZ0 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 20, 2026

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¿Cuándo se convertirá Fausto en huracán?

Fausto se convertirá en huracán categoría 1 el martes 21 de julio y se fortalecerá a categoría 2 el miércoles 22 de julio, aproximadamente a la medianche. Se mantendrá así hasta el viernes 24.

Así como cualquier ciclón tropical, el huracán Fausto puede degradarse, mantenerse o hasta elevarse durante su paso por el océano.

¿Qué estados afectará el huracán Fausto?

El huracán Fausto no impactará en México, pero sus bandas nubosas pueden afectar Baja California Sur con fuertes lluvias.

¿Cuál es la trayectoria del huracán Fausto?

A través de la página de Windy, la trayectoria de Fausto puede seguirse en tiempo real.

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