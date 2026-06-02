Bodas colectivas en el Estadio Corregidora de Querétaro por $264 pesos: fecha límite y requisitos para aplicar

Un cambio histórico llega para las parejas de la entidad con un programa civil sumamente accesible. Esta campaña de regularización jurídica facilitará la unión de cientos de enamorados en un entorno muy significativo.

La convocatoria civil ya recibe solicitudes oficiales para la gran jornada de este año. Muchas personas buscan conocer hasta qué momento tienen la oportunidad de registrarse y qué papeles necesitan entregar en la oficina correspondiente.

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¿Cuál es la fecha límite de inscripción en Querétaro?

Las autoridades municipales confirman que el periodo de inscripción para la jornada colectiva concluye de forma definitiva el próximo 19 de junio de 2026. Los interesados deben acudir pronto a entregar sus expedientes completos para asegurar un lugar en el evento.

La recepción de documentos ocurre directamente en las oficinas de la Dirección del Registro Civil asignadas por la administración local. El cupo para esta campaña es limitado, por lo que resulta indispensable realizar el proceso de validación con tiempo.

La gran ceremonia masiva sucederá el 28 de junio de 2026 a las 10:30 horas en la explanada del Estadio Corregidora. El gobierno municipal prepara una logística especial para recibir a todos los contrayentes en esta fecha tan esperada.

Requisitos para el matrimonio civil en Querétaro

El trámite requiere el cumplimiento de los lineamientos administrativos para poder celebrar la unión de forma correcta. Los novios tienen que reunir todos los elementos solicitados por las autoridades del estado.

La lista oficial de papeles incluye:

Actas de nacimiento actualizadas de ambos contrayentes.

Identificaciones oficiales vigentes con fotografía.

Cuatro testigos con identificación oficial (dos por cada solicitante).

Análisis clínicos prenupciales y certificados médicos de buena salud.

Formatos de solicitud debidamente llenados y comprobante de pago de 264 pesos.

Los análisis médicos deben tramitarse en instituciones o laboratorios certificados para garantizar su validez legal. Se sugiere revisar minuciosamente la vigencia de todos los documentos para evitar retrasos de último momento.

Esta estrategia forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para acercar servicios esenciales a toda la comunidad queretana. Las mesas de registro atenderán de forma continua hasta el cierre de la convocatoria.

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