Alerta Amber en Edomex: Buscan a Areli Yamileth Gómez, de 7 años; esta es su ficha de búsqueda

¿La reconoces? La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó la Alerta Amber para dar con el paradero de Areli Yamileth Gómez Vargas, una niña de 7 años que fue vista por última vez en el municipio de Coyotepec.

Con base en la ficha de búsqueda, la menor desapareció el pasado domingo 19 de julio y, desde entonces, se desconoce su paradero. Las autoridades temen que pueda ser víctima de un delito, por lo que piden ayuda para localizarla.

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Ficha de búsqueda de Areli Yamileth Gómez Vargas, niña desaparecida el 19 de julio

La menor de edad es descrita con una estatura de 1.20 metros, tez morena, complexión delgada y ojos café oscuro; sin embargo, no se dieron más señas particulares.

Al momento de la desaparición iba vestida con una playera color verde, pantalón de mezclilla color azul cuelo, así como tenis color negro con franjas rojas.

Si tienes alguna información que pueda ayudar a su localización, te puedes comunicar a los siguientes números:

Emergencias nacional : 911

: 911 Locatel CDMX : (55) 5658 1111

: (55) 5658 1111 Locatel Edomex : (722) 167 8808

: (722) 167 8808 Alerta Amber México : 800 00 854 00

: 800 00 854 00 Alerta Amber Edomex: 800 89 029 40

Las autoridades de Edomex informan que si se quieren dar datos de forma anónima lo pueden hacer a los números 800 5090 927 u 800 261 361.

¿Cómo reportar una desaparición en Edomex?

No debes de dejar pasar 72 horas para reportar una desaparición en Edomex ni en ningún estado de la República Mexicana. Asimismo, este proceso lo puede realizar cualquier persona sin importar el parentesco.

Específicamente en el Estado de México, puedes realizarla ante el Ministerio Público o a los teléfonos 800 5090 927 u 800 2160 361, ahí te pedirán los siguientes datos:

Datos generales de la persona desaparecida y detalles que se tengan de la última vez que fue vista

y detalles que se tengan de la última vez que fue vista Identificación oficial de quien reporta

Nombre de quien reporta

Teléfono

Domicilio

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