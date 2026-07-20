Cadena perpetua para “El Mayo”: EUA dictó sentencia contra Zambada

La justicia de Estados Unidos (EUA) habló y se dictó cadena perpetua contra Ismael El Mayo Zambada, luego de que se declaró culpable en agosto del año pasado por delitos de narcotráfico y crimen organizado.

Tal como se dio a conocer una semana atrás, el líder del Cártel de Sinaloa no sólo permanecerá en prisión durante el resto de su vida, sino también se aprobó el decomiso de 15 mil millones de dólares durante la audiencia de este lunes 20 de julio.

“Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para aceptar mi responsabilidad y pedir perdón”, expresó el capo mexicano tras leer una carta en la corte.

#IMPORTANTE 🚨Esta mañana se realizó la última audiencia de "El Mayo" Zambada en Nueva York. El criminal fue sentenciado a cadena perpetua; @jrisco nos comparte todos los detalles desde Brooklyn⚠️#YaNadieEstáDormido #YNED 📺 con@lucianawainer_ | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/l3OOnievjf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 20, 2026

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“El Mayo” Zambada pidió perdón

En el tiempo que tuvo en el estrado ante el juez Brian Cogan (quien también sentenció a El Chapo Guzmán a cadena perpetua), Zambada aprovechó para pedir perdón por todos los actos que cometió.

Las disculpas estuvieron dirigidas, principalmente, para las personas y familias afectadas por los crímenes que cometió en solitario y con el Cártel de Sinaloa. Asimismo, instó a las juventudes a no cometer “los mismos errores” que él realizó.

EUA consideró a “El Mayo” Zambada como uno de los criminales más peligrosos del mundo

El Mayo junto con Joaquín El Chapo Guzmán son considerados dos de los criminales más peligrosos del mundo y la justicia de Estados Unidos, en múltiples ocasiones, ha referido que en su contra existen “vastos” delitos.

Específicamente, Zambada es acusado de traficar cocaína y otras drogas, así como pagar sobornos a policías, militares y políticos mexicanos.

Debido a lo anterior, previo de ser entregado a EUA por parte de uno de los líderes de Los Chapitos, el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

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